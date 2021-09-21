Как избавиться от запаха изо рта - доктор Комаровский
По поводу запаха изо рта существует распространенное заблуждение, что это показатель огромного количества болезней. Доктор Комаровский назвал две главные причины данной проблемы и посоветовал, как их можно решить
По словам кандидата медицинских наук, именно в нашей стране, если заходит речь о запахе изо рта, чаще всего обсуждают проблемы с печенью.
В 99,9% случаев запах изо рта не имеет никакого отношения к болезням внутренних органов, – заверил ведущий рубрики «Запитай у Комаровського». – Существуют две причины, почему появляется запах изо рта – это проблемы с зубами или с носоглоткой.
Врач-педиатр высшей категории объяснил, что если есть кариозные зубы или их гниение, то возникает неприятный запах. Значит, необходимо посетить стоматолога.
Если в носоглотке накапливается слизь, и она засыхает, то начинается процесс гниения. Любые хронические инфекции в полости рта и носоглотки приводят к неприятному запаху изо рта. Поэтому важно обратиться к отоларингологу.
Однако отоларинголог не всегда может устранить, например, хронический тонзиллит, – сказал Евгений Комаровский. – Но вы сами можете создать условия для того, чтобы слизь не накапливалась и не подвергалась процессу гниения.
Кроме того, можно использовать солевые растворы для промывания носа и для полоскания горла. Это поможет избавиться от слизи и сделать так, чтобы она не пересыхала и не гнила.
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