Как избавиться от запаха изо рта - доктор Комаровский

По поводу запаха изо рта существует распространенное заблуждение, что это показатель огромного количества болезней. Доктор Комаровский назвал две главные причины данной проблемы и посоветовал, как их можно решить

По поводу запаха изо рта существует распространенное заблуждение, что якобы это показатель огромного количества болезней. Доктор Комаровский назвал две главные причины данной проблемы и посоветовал, как их можно решить.

По словам кандидата медицинских наук, именно в нашей стране, если заходит речь о запахе изо рта, чаще всего обсуждают проблемы с печенью.

В 99,9% случаев запах изо рта не имеет никакого отношения к болезням внутренних органов, – заверил ведущий рубрики «Запитай у Комаровського». – Существуют две причины, почему появляется запах изо рта – это проблемы с зубами или с носоглоткой.

Врач-педиатр высшей категории объяснил, что если есть кариозные зубы или их гниение, то возникает неприятный запах. Значит, необходимо посетить стоматолога.

Если в носоглотке накапливается слизь, и она засыхает, то начинается процесс гниения. Любые хронические инфекции в полости рта и носоглотки приводят к неприятному запаху изо рта. Поэтому важно обратиться к отоларингологу.

Однако отоларинголог не всегда может устранить, например, хронический тонзиллит, – сказал Евгений Комаровский. – Но вы сами можете создать условия для того, чтобы слизь не накапливалась и не подвергалась процессу гниения.

По словам ведущего рубрики «Запитай у Комаровського», самое главное, чтобы в комнате, где вы спите, был чистый, прохладный и свежий воздух. Желательная температура воздуха в спальне – это +18°C. Влажность – от 40 до 60%.

Кроме того, можно использовать солевые растворы для промывания носа и для полоскания горла. Это поможет избавиться от слизи и сделать так, чтобы она не пересыхала и не гнила.

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