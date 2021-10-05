Комаровский объяснил, почему дергается глаз

Иногда верхнее веко начинает дергаться само по себе, доктор Комаровский рассказал, почему такое подергивание возникает и как его устранить.

По его словам, подергивание века имеет свое медицинское название, блефароспазм. Однако врачи не всегда могут установить причину.

В основном врачи не имеют понятия, почему появляется блефароспазм. Очень часто он сам по себе исчезает. Почти 60-70%, у кого это бывает, женщины. И над этим стоит задуматься.

Кандидат медицинских наук рекомендует отдыхать и высыпаться. Когда человек ведет нормальный образ жизни, спит не менее 8 часов в сутки, не имеет привычки нервничать по пустякам, тогда глаза у нее обычно не дергается.

Не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин. Крепкие чай и кофе, особенно во второй половине дня, будут усиливать блефароспазм.

Напомним,