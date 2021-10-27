Сколько длится эффект после вакцинации от коронавируса

Сколько длится эффект после вакцинации от коронавируса

Иммунолог Борис Донской рассказал украинцам, как долго будет действовать эффект от прививки против коронавируса.

Медик заявил, что первые три месяца прививка защищает человека по максимуму — на 92%. Спустя шесть месяцев защита ослабевает, но не существенно, остается 81% защиты от заражения и тяжелого течения.

Эффект от вакцины со временем падает, это верно, но даже через полгода он остается высоким, не исчезает. В принципе, он будет работать и на следующий год, если человек не получит бустерную дозу. Но эффект от прививки будет меньше на порядок.

Директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комисаренко со своей стороны отметил, что ослабевает прежде всего атипичный иммунитет.

Но клетки памяти, которые очень важны для борьбы с вирусом, сохраняются годами.

Сроки защиты зависят от вида препарата. Например, иммунитет от Moderna длится дольше, чем от Pfizer.

Напомним,