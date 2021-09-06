Медик объяснила, почему все-таки нужно отказаться от ватных палочек для ушей
Добора Ли, американский специалист, которую цитирует издание Express, напоминает, что организм человека сам умеет избавляться от излишков серы.
Благодаря сере бактерии и вирусы не так легко попадают во внутреннее ухо, что способствует снижению риска осложнений.
Сера выделяется из уха естественным путем, когда человек ест, говорит или жует.
Этот механизм создан природой и он не требует каких-то дополнительных манипуляций со стороны человека.
Мышцы челюсти мягко подталкивают воск по каналу, он выпадает естественным путем. Остатки серы мы смываем во время водных процедур.
Доктор советует промывать уши под струей воды или использовать капли для ушей.
Напомним,