Медик объяснила, почему все-таки нужно отказаться от ватных палочек для ушей

6 сентября 2021 12:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Медик объяснила, почему все-таки нужно отказаться от ватных палочек для ушей
Медик объяснила, почему все-таки нужно отказаться от ватных палочек для ушей
pixabay.com

Добора Ли, американский специалист, которую цитирует издание Express, напоминает, что организм человека сам умеет избавляться от излишков серы.

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Медик подчеркнула, что сера — это не только дискомфорт и вред, она также и полезна в оптимальных для организма количествах.

Благодаря сере бактерии и вирусы не так легко попадают во внутреннее ухо, что способствует снижению риска осложнений. 

Сера выделяется из уха естественным путем, когда человек ест, говорит или жует.

Этот механизм создан природой и он не требует каких-то дополнительных манипуляций со стороны человека. 

Мышцы челюсти мягко подталкивают воск по каналу, он выпадает естественным путем. Остатки серы мы смываем во время водных процедур.

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Конечно, бывает иногда, что в ушных проходах скапливается чрезмерное количество серы, такое осложнение часто диагностируется, например, у людей, которые постоянно носят слуховые аппараты. Мириться с этим не стоит.

Доктор советует промывать уши под струей воды или использовать капли для ушей.

Напомним,

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