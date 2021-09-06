Медик объяснила, почему все-таки нужно отказаться от ватных палочек для ушей

Медик объяснила, почему все-таки нужно отказаться от ватных палочек для ушей

Добора Ли, американский специалист, которую цитирует издание Express, напоминает, что организм человека сам умеет избавляться от излишков серы.

Медик подчеркнула, что сера — это не только дискомфорт и вред, она также и полезна в оптимальных для организма количествах.

Благодаря сере бактерии и вирусы не так легко попадают во внутреннее ухо, что способствует снижению риска осложнений.

Сера выделяется из уха естественным путем, когда человек ест, говорит или жует.

Этот механизм создан природой и он не требует каких-то дополнительных манипуляций со стороны человека.

Мышцы челюсти мягко подталкивают воск по каналу, он выпадает естественным путем. Остатки серы мы смываем во время водных процедур.

Конечно, бывает иногда, что в ушных проходах скапливается чрезмерное количество серы, такое осложнение часто диагностируется, например, у людей, которые постоянно носят слуховые аппараты. Мириться с этим не стоит.

Доктор советует промывать уши под струей воды или использовать капли для ушей.

Напомним,