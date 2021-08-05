Что происходит с нашим организмом после одной порции кофеина

Что происходит с нашим организмом после порции кофеина

Кто не знает о вреде кофе? Нам говорят об этом постоянно. Но кофейный напиток может быть и полезен, если следить за количеством.

Вы не заболеете раком

Кофе считается полезным антиоксидантом, помогает организму почти полностью сводить на нет вред свободных радикалов.

Антиоксиданты не только защищают от старения, но и помогают предотвращать рак.

В этот список стоит добавить диабет, болезнь Паркинсона, деменцию и цирроз печени, ведь антиоксиданты играют ведущую роль в их профилактике.

Настроение будет стабильным

Недостаток кофеина негативно влияет на мозг, приводит к рассеянности, снижению памяти и депрессии.

В 2013 году в Гарварде даже провели исследование, чтобы доказать пользу регулярного потребления кофе. И доказали! Если пить по 2 чашки этого напитка в день, можно остановить депрессию и на 45% снизить риск самоубийства.

Повысится выносливость

Кофеин стимулирует не только умственные способности, но и физические возможности!

Если вас ожидают серьезные физические нагрузки или вы планируете пойти в спортзал, чтобы поработать над фигурой, кофе за несколько часов до этого станет отличным вариантом. Ученые даже высчитали идеальную дозу, около 2,5 чашек в день.

Напомним,