Новый штамм коронавируса Дельта плюс обнаружили в Украине: разбираемся, что он из себя представляет
Штамм коронавируса, который считается самым опасным, обнаружили в Украине.
Именно с ним связаны рекорды по смертности и числу новых случаев коронавируса, считает доктор Тарас Жиравецкий.
К сожалению, многим пациентам со средним течением не помогает стандартное лечение, раньше оно показывало хорошие результаты.
Очень большая часть пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, переносят вирус тяжело. В группе риска оказываются и люди довольно молодого возраста, 40 лет и меньше. Классический цитокиновый шторм часто случается у людей, которые имеют сахарный диабет, лишний вес, аллергический ринит, аутоимунные заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринные нарушения.
Он напомнил, что цитокиновый шторм нельзя контролировать дома, такому пациенту нужна кислородная поддержка.
Отметим, что единственной защитой от коронавируса является вакцинация!
Напомним,