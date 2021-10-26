Новый штамм коронавируса Дельта плюс обнаружили в Украине: разбираемся, что он из себя представляет

Новый штамм коронавируса Дельта плюс обнаружили в Украине: разбираемся, чем он опасен

Штамм коронавируса, который считается самым опасным, обнаружили в Украине.

Именно с ним связаны рекорды по смертности и числу новых случаев коронавируса, считает доктор Тарас Жиравецкий.

Новый штамм вируса Дельта плюс, в отличие от своего предшественника, распространяется еще быстрее и приводит к более тяжелому течению.

К сожалению, многим пациентам со средним течением не помогает стандартное лечение, раньше оно показывало хорошие результаты.

Очень большая часть пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, переносят вирус тяжело. В группе риска оказываются и люди довольно молодого возраста, 40 лет и меньше. Классический цитокиновый шторм часто случается у людей, которые имеют сахарный диабет, лишний вес, аллергический ринит, аутоимунные заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринные нарушения.

Он напомнил, что цитокиновый шторм нельзя контролировать дома, такому пациенту нужна кислородная поддержка.

Отметим, что единственной защитой от коронавируса является вакцинация!

Напомним,