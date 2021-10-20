Штамм коронавируса заранее, чем Дельта: миф или реальность Алла Лысак

Алла Лысак Lifestyle-редактор Все статьи автора...

Штамм коронавируса заранее, чем Дельта: миф или реальность pixabay.com

Недавно в мире обнаружили еще один штамм коронавируса, поговаривают, что он даже опаснее Дельты. Давайте разбираться, так ли это или пока рано паниковать.