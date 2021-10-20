Штамм коронавируса заранее, чем Дельта: миф или реальность
Недавно в мире обнаружили еще один штамм коронавируса, поговаривают, что он даже опаснее Дельты. Давайте разбираться, так ли это или пока рано паниковать.
О новом штамме коронавируса сообщили ученые из Великобритании. Речь идет о разновидности COVID под названием AY.4.2 — вариант известного штамма Дельта, сообщила газета Financial Times.
Сейчас в Великобритании на новый штамм приходится свыше 10% заражений. Он очень активно распространяется, но пока не так быстро, как Дельта. Нам предстоит понять его заразность через несколько недель.
Число заразившихся коронавирусом вновь начало расти в Великобритании с середины сентября.
Напомним,