Штамм коронавируса заранее, чем Дельта: миф или реальность

20 октября 2021 16:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Штамм коронавируса заранее, чем Дельта: миф или реальность
Штамм коронавируса заранее, чем Дельта: миф или реальность
pixabay.com

Недавно в мире обнаружили еще один штамм коронавируса, поговаривают, что он даже опаснее Дельты. Давайте разбираться, так ли это или пока рано паниковать.

О новом штамме коронавируса сообщили ученые из Великобритании. Речь идет о разновидности COVID под названием AY.4.2 — вариант известного штамма Дельта, сообщила газета Financial Times.

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Эта мутация может быть на 10-15% заранее, чем индийский штамм, об этом предупреждают эксперты в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона.

Сейчас в Великобритании на новый штамм приходится свыше 10% заражений. Он очень активно распространяется, но пока не так быстро, как Дельта. Нам предстоит понять его заразность через несколько недель. 

Число заразившихся коронавирусом вновь начало расти в Великобритании с середины сентября. 

Напомним,

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