Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса

2 ноября 2021 19:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса
Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса
pixabay.com

Американские ученые проанализировали, как на смертность от коронавируса повлияла пандемия гонконгского гриппа в 1968 году, пишет medRxiv.

Гонконгский или азиатский грипп был вызван штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшего от H2N2. 

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Впервые о нем стало известно в Гонконге в 1968 году. В США инфекцию привезли солдаты, которые вернулись домой из Вьетнама. По оценкам медиков, грипп забрал жизни до 4 млн человек. 

Ученые предположили, что вспышка гриппа 1968 года могла повлиять на смертность от COVID-19, поскольку испанка в свое время оказала положительное влияние на снижение заболеваемости туберкулезом.

Медики не ошиблись. 

Во время вспышки инфекции в 1968 году около 40% смертей приходилось на пациентов моложе 65 лет.

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Теперь ученые обнаружили, что в районах, которые наиболее пострадали от гонконгского гриппа, смертность среди населения 60 – 69 лет была ниже, чем в других округах, в среднем на 1 – 2%, в том числе в домах для людей преклонного возраста.

В этой возрастной группе также наблюдались более низкие показатели осложнений и госпитализации по сравнению с людьми того же возраста, которые жили в детстве в местах, где влияние пандемии было значительно ниже. 

Смертность от коронавируса не снизилась в других возрастных группах.

Напомним,

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