Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса

Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса

Американские ученые проанализировали, как на смертность от коронавируса повлияла пандемия гонконгского гриппа в 1968 году, пишет medRxiv.

Гонконгский или азиатский грипп был вызван штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшего от H2N2.

Впервые о нем стало известно в Гонконге в 1968 году. В США инфекцию привезли солдаты, которые вернулись домой из Вьетнама. По оценкам медиков, грипп забрал жизни до 4 млн человек.

Ученые предположили, что вспышка гриппа 1968 года могла повлиять на смертность от COVID-19, поскольку испанка в свое время оказала положительное влияние на снижение заболеваемости туберкулезом.

Медики не ошиблись.

Во время вспышки инфекции в 1968 году около 40% смертей приходилось на пациентов моложе 65 лет.

Теперь ученые обнаружили, что в районах, которые наиболее пострадали от гонконгского гриппа, смертность среди населения 60 – 69 лет была ниже, чем в других округах, в среднем на 1 – 2%, в том числе в домах для людей преклонного возраста.

В этой возрастной группе также наблюдались более низкие показатели осложнений и госпитализации по сравнению с людьми того же возраста, которые жили в детстве в местах, где влияние пандемии было значительно ниже.

Смертность от коронавируса не снизилась в других возрастных группах.

Напомним,