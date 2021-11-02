Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса
Американские ученые проанализировали, как на смертность от коронавируса повлияла пандемия гонконгского гриппа в 1968 году, пишет medRxiv.
Гонконгский или азиатский грипп был вызван штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшего от H2N2.
Ученые предположили, что вспышка гриппа 1968 года могла повлиять на смертность от COVID-19, поскольку испанка в свое время оказала положительное влияние на снижение заболеваемости туберкулезом.
Медики не ошиблись.
Во время вспышки инфекции в 1968 году около 40% смертей приходилось на пациентов моложе 65 лет.
В этой возрастной группе также наблюдались более низкие показатели осложнений и госпитализации по сравнению с людьми того же возраста, которые жили в детстве в местах, где влияние пандемии было значительно ниже.
Смертность от коронавируса не снизилась в других возрастных группах.
Напомним,