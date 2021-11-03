Доктор Комаровский рассказал, как правильно измерять давление гипертоникам

3 ноября 2021 20:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровский рассказал, как правильно измерять давление гипертоникам
Доктор Комаровский рассказал, как правильно измерять давление гипертоникам
pixabay.com

Гипертоникам не нужно напоминать, как важно следить за давлением. Но оказалось, что они его не всегда правильно измеряют.

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Ведущий рубрики «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» назвал те правила, которых нужно обязательно придерживаться. Доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно измерять артериальное давление.

Первое правило

Измерять давление нужно через 30 минут после того, как вы проснулись.

Второе правило

За полчаса до измерения не прыгать, не бегать, не кричать, не истерить и не смотреть ужасы по телевизору.

Третье правило

Что касается приема пищи, то за полчаса желательно не есть и не пить.

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Четвертое правило

Не накладывайте манжету на одежду. Нужно снять то, что мешает, и надеть ее на голую руку.

Пятое правило

Желательно записывать результаты.

Доктор Комаровский / пресс-служба канала Украина

И помните, что полный мочевой пузырь способен на 10-15 мм повысить ваше артериальное давление.

Если результаты измерения сильно отличаются, они очень высокие, это продолжается более 1-2 дней подряд, отправляйтесь к доктору, – посоветовал доктор Комаровский. – Значит, нужно изменить схему лечения, а таких вариантов огромное количество.

По словам ведущего рубрики «Запитай у Комаровського», у семейных врачей есть эффективные протоколы лечения. Они расписаны на тот случай, если предложенная схема лечения не дает нужного результата.

Если цифры артериального давления не стабильные, это не значит, что ситуация безнадежная, – сказал кандидат медицинских наук. – Это говорит о том, что вашему врачу пришло время применить другую альтернативную схему лечения.

Напомним,

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