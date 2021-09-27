Как понять, что вы отравились грибами: симптомы, первая помощь
Грибной сезон в разгаре, самое время обновить знания о том, как проявляется отравление ядовитыми грибами и что делать, если это произошло.
Как понять, что отравился грибамипищу, однако иногда дискомфорт появляется через несколько часов. Пациенты чаще всего жалуются на боль в животе. Внимание, речь идет о резких болевых ощущениях.
Кроме того, беспокоят тошнота, рвота, иногда появляется обильное слюноотделение, фиксируются потливость, обмороки, судороги.
Что точно не нужно делать, так это ждать, необходимо сразу же вызывать скорую помощь.
Как правильно помочь при отравлении грибами
Если отравились грибами, то категорически нельзя пить алкоголь, есть любую еду, молочные и кисломолочные продукты. Это ускорит всасывание токсинов.
Не выбрасывайте остатки грибов – они понадобятся медикам для лабораторного анализа.
Будьте здоровы!
Напомним,