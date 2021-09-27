Как понять, что вы отравились грибами: симптомы, первая помощь

Как понять, что вы отравились грибами: симптомы, первая помощь

Грибной сезон в разгаре, самое время обновить знания о том, как проявляется отравление ядовитыми грибами и что делать, если это произошло.

Как понять, что отравился грибами

Симптомы отравления могут возникнуть уже через 20 минут после принятия их в пищу , однако иногда дискомфорт появляется через несколько часов. Пациенты чаще всего жалуются на боль в животе. Внимание, речь идет о резких болевых ощущениях.

Кроме того, беспокоят тошнота, рвота, иногда появляется обильное слюноотделение, фиксируются потливость, обмороки, судороги.

Что точно не нужно делать, так это ждать, необходимо сразу же вызывать скорую помощь.

Как правильно помочь при отравлении грибами

После вызова врачей, пока они едут, не теряя времени нужно промыть пострадавшему желудок. Сделать это можно с помощью большого количества воды, пусть человек выпьет несколько стаканов, а затем вызовет рвоту.

Если отравились грибами, то категорически нельзя пить алкоголь, есть любую еду, молочные и кисломолочные продукты. Это ускорит всасывание токсинов.

Не выбрасывайте остатки грибов – они понадобятся медикам для лабораторного анализа.

Будьте здоровы!

Напомним,