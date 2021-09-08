Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)

8 сентября 2021 10:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
пресс-служба

19 сентября в 9:00 на телеканале Интер выйдет новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из грибов.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Грибы – хорошо известный на всех континентах продукт. Какие вкусные и простые блюда можно из него приготовить, расскажет шеф-повар Андрей Дромов. В меню этой программы: дип из шампиньонов и белых грибов с плавленым сыром; салат из лесных грибов с перловкой и луком фри; лесные грибы с булгуром и фасолью в бульоне. А вот ведущий Андрей Доманский поделится интересными научными фактами о грибах – телезрители будут удивлены, сколько невероятных открытий было сделано за время их исследований!

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 19 сентября на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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