Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
8 сентября 2021 10:20
Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
пресс-служба
19 сентября в 9:00 на телеканале Интер выйдет новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из грибов.
Готовим вместе: Грибы – хорошо известный на всех континентах продукт. Какие вкусные и простые блюда можно из него приготовить, расскажет шеф-повар Андрей Дромов. В меню этой программы: дип из шампиньонов и белых грибов с плавленым сыром; салат из лесных грибов с перловкой и луком фри; лесные грибы с булгуром и фасолью в бульоне. А вот ведущий Андрей Доманский поделится интересными научными фактами о грибах – телезрители будут удивлены, сколько невероятных открытий было сделано за время их исследований!
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 19 сентября на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.