Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 21.08.2021

21 августа 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 21.08.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 21.08.2021
пресс-служба

21 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов и Андрей Доманский традиционно приготовят три блюда из разных категорий: для вегетарианцев – баклажаны с помидорами и моцареллой; для мясоедов – пирог с курицей BBQ и соусом «Ранч»; а для сладкоежек – хлебные пудинги с голубикой и лимонным кремом. А ведущий Андрей Доманский поделится новым кулинарным лайфхаком, как защитить свою кожу от ожогов при нарезании перца чили.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 21 августа в 09:00 на Интере и 23 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.

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