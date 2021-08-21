Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 21.08.2021
21 августа 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 21.08.2021
пресс-служба
21 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов и Андрей Доманский традиционно приготовят три блюда из разных категорий: для вегетарианцев – баклажаны с помидорами и моцареллой; для мясоедов – пирог с курицей BBQ и соусом «Ранч»; а для сладкоежек – хлебные пудинги с голубикой и лимонным кремом. А ведущий Андрей Доманский поделится новым кулинарным лайфхаком, как защитить свою кожу от ожогов при нарезании перца чили.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 21 августа в 09:00 на Интере и 23 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.