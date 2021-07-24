Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 29 выпуск от 24.07.2021

24 июля 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 29 выпуск от 24.07.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 29 выпуск от 24.07.2021
пресс-служба

24 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: Шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться рецептами блюд из трех категорий. Для вегетарианцев он приготовит освежающий, бодрящий и полезный холодник; мясоедов ждет сочный антрекот со жгучей креольской сальсой; а сладкоежек порадует ароматным кексом со штрейзелем с корицей и орехами под молочной глазурью.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 26 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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