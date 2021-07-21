Вареники с картошкой и грибами (рецепт)
Вареники можно делать с самыми разными наполнителями, но картофель и грибы остаются классикой. Как их приготовить быстро и просто - читайте рецепт на tv.ua.
- Тесто для вареников 1 кг.,
- Картофель 0,5 кг.,
- Лук 3 шт.,
- Морковь 1 шт.,
- Шампиньоны 100 г.,
- Растительное масло 20 мл.,
- Лавровый лист 1 шт.,
- Специи и соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Очищенный и разрезанный картофель варим в кастрюле вместе с луковицей и морковью. Добавляем лавровый лист, специи по вкусу.
3. Картофель превращаем в пюре, смешиваем с луком и грибами. Солим и перчим по необходимости.
4. Накладываем примерно две чайные ложки начинки в каждый вареник.
5. Готовые изделия варим порциями по 9-10 штук (чтобы не повредить тесто) 7-10 минут после того, как начнут кипеть. Приятного аппетита!
Напомним,