Вареники с картошкой и грибами (рецепт)

Вареники с картошкой и грибами (рецепт)

Вареники можно делать с самыми разными наполнителями, но картофель и грибы остаются классикой. Как их приготовить быстро и просто - читайте рецепт на tv.ua.

Тесто для вареников 1 кг.,

Картофель 0,5 кг.,

Лук 3 шт.,

Морковь 1 шт.,

Шампиньоны 100 г.,

Растительное масло 20 мл.,

Лавровый лист 1 шт.,

Специи и соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Очищенный и разрезанный картофель варим в кастрюле вместе с луковицей и морковью. Добавляем лавровый лист, специи по вкусу.

2. Нарезаем шампиньоны и оставшийся лук мелкими кубиками, обжариваем на растительном масле до мягкости.

3. Картофель превращаем в пюре, смешиваем с луком и грибами. Солим и перчим по необходимости.

4. Накладываем примерно две чайные ложки начинки в каждый вареник.

5. Готовые изделия варим порциями по 9-10 штук (чтобы не повредить тесто) 7-10 минут после того, как начнут кипеть. Приятного аппетита!

Напомним,