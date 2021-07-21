Вареники с картошкой и грибами (рецепт)

21 июля 2021 11:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Вареники с картошкой и грибами (рецепт)
Вареники с картошкой и грибами (рецепт)

Вареники можно делать с самыми разными наполнителями, но картофель и грибы остаются классикой. Как их приготовить быстро и просто - читайте рецепт на tv.ua.

Читайте такжеТыквенный суп от телеведущей Иванны Онуфрийчук (рецепт)
Ингредиенты:

  • Тесто для вареников 1 кг.,
  • Картофель 0,5 кг.,
  • Лук 3 шт., 
  • Морковь 1 шт.,
  • Шампиньоны 100 г.,
  • Растительное масло 20 мл.,
  • Лавровый лист 1 шт.,
  • Специи и соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Очищенный и разрезанный картофель варим в кастрюле вместе с луковицей и морковью. Добавляем лавровый лист, специи по вкусу. 

Читайте такжеМексиканская кухня: кесадилья с курицей и чеддером (рецепт)
2. Нарезаем шампиньоны и оставшийся лук мелкими кубиками, обжариваем на растительном масле до мягкости.

3. Картофель превращаем в пюре, смешиваем с луком и грибами. Солим и перчим по необходимости.

4. Накладываем примерно две чайные ложки начинки в каждый вареник. 

5. Готовые изделия варим порциями по 9-10 штук (чтобы не повредить тесто) 7-10 минут после того, как начнут кипеть. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепты

Материалы по теме

Драники из кабачков: вкусный и полезный обед за 30 минут (рецепт)
Еда и рецепты

Драники из кабачков: вкусный и полезный обед за 30 минут (рецепт)
Простой рецепт домашнего лимонада от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Еда и рецепты

Простой рецепт домашнего лимонада от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Шашлык из карпа: рыба на гриле по рецепту шеф-повара Андрея Дромова
Еда и рецепты

Шашлык из карпа: рыба на гриле по рецепту шеф-повара Андрея Дромова
Запеканка из макарон с малиновым соусом: рецепт от шеф-повара
Еда и рецепты

Запеканка из макарон с малиновым соусом: рецепт от шеф-повараЭксклюзив

Популярное на сайте

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины
Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Популярное видео

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Орел и Решка. Земляне: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK