Как предотвратить тромбоз после коронавируса
29 сентября 2021 16:10
Как предотвратить тромбоз после коронавируса
pixabay.com
Рассказываем, как предотвратить тромбоз после перенесенного коронавируса.
Клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного коронавируса.
Эта группа медикаментов позволяет провести профилактику тромбозов и смерти от их образования. При этом аспирин и другие препараты не применяются — они не показали эффективности, нет убедительных данных о том, что они действительно помогают. Тем не менее, если человек обратился за помощью вовремя, есть шансы полностью выздороветь и не получить тромбозов, особенно легочных артерий, которых мы больше всего опасаемся.
Напомним,