Как предотвратить тромбоз после коронавируса

29 сентября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как предотвратить тромбоз после коронавируса
Как предотвратить тромбоз после коронавируса
pixabay.com

Рассказываем, как предотвратить тромбоз после перенесенного коронавируса.

Клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного коронавируса.  

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По словам врача, тромбоз является довольно серьезным осложнением. Чтобы избежать его, во время болезни пациентам назначают разжижающие кровь препараты.

Эта группа медикаментов позволяет провести профилактику тромбозов и смерти от их образования. При этом аспирин и другие препараты не применяются — они не показали эффективности, нет убедительных данных о том, что они действительно помогают. Тем не менее, если человек обратился за помощью вовремя, есть шансы полностью выздороветь и не получить тромбозов, особенно легочных артерий, которых мы больше всего опасаемся.

Напомним, 

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