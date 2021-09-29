Как предотвратить тромбоз после коронавируса

Как предотвратить тромбоз после коронавируса

Рассказываем, как предотвратить тромбоз после перенесенного коронавируса.

Клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного коронавируса.

По словам врача, тромбоз является довольно серьезным осложнением. Чтобы избежать его, во время болезни пациентам назначают разжижающие кровь препараты.

Эта группа медикаментов позволяет провести профилактику тромбозов и смерти от их образования. При этом аспирин и другие препараты не применяются — они не показали эффективности, нет убедительных данных о том, что они действительно помогают. Тем не менее, если человек обратился за помощью вовремя, есть шансы полностью выздороветь и не получить тромбозов, особенно легочных артерий, которых мы больше всего опасаемся.

Напомним,