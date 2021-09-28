Что съесть, когда стресс

28 сентября 2021 14:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что съесть, когда стресс
Что съесть, когда стресс
pixabay.com

Во время острой реакции на стресс ваше тело претерпевает химические изменения, которые позволяют вам убежать от хищников или убить добычу.

Речь идет о реакции «беги или сражайся».

Однако если организму приходится слишком долго пребывать в напряжении, то это может привести к серьезному истощению. Поддержать организм помогут некоторые вещества, выпускаемые в форме биологических добавок.

Витамин D 

Читайте также3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий
Мы привыкли считать, что этот витамин защищает нас от вирусов, но функций у него много. Одна из них заключается в подавлении симптомов депрессии, кроме того, витамин D приводит к снижению уровня тревоги и эффективен в борьбе с частыми переменами настроения (в том числе вызванными гормональными сбоями).

Магний

Одно из последствий дефицита магния заключается в повышенной возбудимости и даже нервозности.

Этот элемент активно помогает человеку избегать чувства субъективной тревожности, не связанной с тем, что на самом деле происходит в мире.

 Омега-3 

Омега-3 очень полезны для нервной системы в целом, когда их не хватает, начинаются проблемы с забывчивостью и, снова, нервозностью.

Напомним, 

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