Что съесть, когда стресс
Во время острой реакции на стресс ваше тело претерпевает химические изменения, которые позволяют вам убежать от хищников или убить добычу.
Речь идет о реакции «беги или сражайся».
Однако если организму приходится слишком долго пребывать в напряжении, то это может привести к серьезному истощению. Поддержать организм помогут некоторые вещества, выпускаемые в форме биологических добавок.
Витамин D
Магний
Одно из последствий дефицита магния заключается в повышенной возбудимости и даже нервозности.
Этот элемент активно помогает человеку избегать чувства субъективной тревожности, не связанной с тем, что на самом деле происходит в мире.
Омега-3
Омега-3 очень полезны для нервной системы в целом, когда их не хватает, начинаются проблемы с забывчивостью и, снова, нервозностью.
Напомним,