Что съесть, когда стресс

Во время острой реакции на стресс ваше тело претерпевает химические изменения, которые позволяют вам убежать от хищников или убить добычу.

Речь идет о реакции «беги или сражайся».

Однако если организму приходится слишком долго пребывать в напряжении, то это может привести к серьезному истощению. Поддержать организм помогут некоторые вещества, выпускаемые в форме биологических добавок.

Витамин D

Мы привыкли считать, что этот витамин защищает нас от вирусов, но функций у него много. Одна из них заключается в подавлении симптомов депрессии, кроме того, витамин D приводит к снижению уровня тревоги и эффективен в борьбе с частыми переменами настроения (в том числе вызванными гормональными сбоями).

Магний

Одно из последствий дефицита магния заключается в повышенной возбудимости и даже нервозности.

Этот элемент активно помогает человеку избегать чувства субъективной тревожности, не связанной с тем, что на самом деле происходит в мире.

Омега-3

Омега-3 очень полезны для нервной системы в целом, когда их не хватает, начинаются проблемы с забывчивостью и, снова, нервозностью.

Напомним,