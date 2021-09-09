3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий

Начался новый учебный год, а на горизонте уже маячит новый локдаун. Поводов для беспокойства как у детей, так и у взрослых более чем достаточно.

Магний

Как поддержать нервную систему, снять тревожность и поднять успеваемость у ребенка? Просто, если знать о трех главных таких помощниках. Их назвала в своем Instagram врач Марина Сергеева.

Магний стабилизирует биоритмы и улучшает сон, с ним вы заметите, как снизились раздражительность, тревожность и повышенная утомляемость.

Лецитин

Пчелиная пыльца

Этот фосфолипид необходим для нормальной работы нервной системы и мозга. Кроме того, добавка станет источником дополнительной энергии для организма в сложные моменты.

Содержит многие жизненно важные компоненты, 18 аминокислот, 46 биоэлементов, ферменты.

Конечно же, не стоит забывать о натуральных и доступных помощниках для нашей нервной системы, это здоровый сон и умеренная физическая активность!

Напомним,