3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий
Начался новый учебный год, а на горизонте уже маячит новый локдаун. Поводов для беспокойства как у детей, так и у взрослых более чем достаточно.
Магний
Магний стабилизирует биоритмы и улучшает сон, с ним вы заметите, как снизились раздражительность, тревожность и повышенная утомляемость.
Лецитин
Пчелиная пыльца
Содержит многие жизненно важные компоненты, 18 аминокислот, 46 биоэлементов, ферменты.
Конечно же, не стоит забывать о натуральных и доступных помощниках для нашей нервной системы, это здоровый сон и умеренная физическая активность!
Напомним,