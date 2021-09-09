3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий

9 сентября 2021 14:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий
3 помощника нервной системы: как пережить стресс
pixabay.com

Начался новый учебный год, а на горизонте уже маячит новый локдаун. Поводов для беспокойства как у детей, так и у взрослых более чем достаточно.

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Как поддержать нервную систему, снять тревожность и поднять успеваемость у ребенка? Просто, если знать о трех главных таких помощниках. Их назвала в своем Instagram врач Марина Сергеева.

Магний 

Магний стабилизирует биоритмы и улучшает сон, с ним вы заметите, как снизились раздражительность, тревожность и повышенная утомляемость.

Лецитин 

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Этот фосфолипид необходим для нормальной работы нервной системы и мозга. Кроме того, добавка станет источником дополнительной энергии для организма в сложные моменты. 

Пчелиная пыльца

Содержит многие жизненно важные компоненты, 18 аминокислот, 46 биоэлементов, ферменты. 

Конечно же, не стоит забывать о натуральных и доступных помощниках для нашей нервной системы, это здоровый сон и умеренная физическая активность!

Напомним, 

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