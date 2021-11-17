Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

COVID-19 развивается и распространяется с нереальной скоростью. Украинцы все чаще жалуются, что после болезни имеют побочные последствия.

Правда ли, что перенесенный коронавирус может влиять на дальнейшее здоровье человека, и как лечить новые симптомы – узнавали ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик.

Поражение легких – первая ассоциация с COVID-19. Однако оказывается, что возникают проблемы и с сердечно-сосудистой системой, причем даже у тех, кто до болезни имел крепкое здоровье. Симптомы, проявляющиеся через 1-2 месяца после перенесенного коронавируса, врачи называют постковидным синдромом.

Ученые из Гарварда заметили, что люди, перенесшие COVID-инфекцию, не важно – в легкой или тяжелой форме, имеют отдаленные последствия: слабость, боль в груди, дискомфорт, затрудненное дыхание, – рассказывает кардиолог, заслуженный врач Украины Андрей Вытриховский. – Болезнь может вызвать поражение нервной, сосудистой или дыхательной системы. Очень высок риск тромбозов, а может быть даже аритмия.

Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус / pixabay.com

Именно поэтому правильная реабилитация после болезни не менее важна, чем грамотное лечение. Главное – восстановить энергию пострадавших клеток и минимизировать поражение вирусом жизненно важных органов. Такую схему лечения специалисты между собой называют «дальнобойщиком».

Программа восстановления включает в себя комплекс препаратов, влияющих на работу нервной и дыхательной системы, на клетки сердца. Как правило, это три препарата, которые комплексно влияют на все механизмы организма, – комментирует врач.

Одним из таких является препарат на основе этерагона, который выводит все токсины из организма и улучшает работу нервной системы. Сосудам и сердечной мышце миокарда могут помочь препараты, в которых есть комбинация L-аргинина и L-карнитина. Как правило – это капельницы, которые значительно улучшающие состояние человека.

Главное помнить – после COVID-19 нужно тщательно следить за своим самочувствием, не пренебрегать тревожными симптомами и обращаться к врачам. Только специалисты могут подобрать действенное лечение.

Напомним,