Выпадают волосы после COVID-19: врач рассказала, как восстановиться

Выпадают волосы после COVID-19: врач рассказала, как восстановиться

Выпадение волос является частым симптомом пост-коронавирусного синдрома.

Способы остановить этот процесс у переболевших COVID-19 людей назвала врач Анна Щетинина.

Врач отметила, что процесс выпадения волос достигает своего максимума спустя 3-4 недели после перенесенного заболевания.

Чаще всего выпадение волос связано с тем, что организму не хватает цинка, магния, селена, витаминов В и D.

Специалист подчеркнула, что витамины в пост-коронавирусное время точно не будут лишними, они окажут укрепляющее действие и помогут вернуть нервную систему в нормальное состояние.

От проблем, связанных с коронавирусом, необходимо избавляться несколько месяцев.

Также человеку, столкнувшемуся с выпадением волос после коронавируса, необходимо проконсультироваться с трихологом. По словам врача, в некоторых случаях выпадение волос может быть связано с падением уровня гормонов.

Напомним,