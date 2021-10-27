Выпадают волосы после COVID-19: врач рассказала, как восстановиться

27 октября 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Выпадают волосы после COVID-19: врач рассказала, как восстановиться
Выпадают волосы после COVID-19: врач рассказала, как восстановиться
pixabay.com

Выпадение волос является частым симптомом пост-коронавирусного синдрома.

Способы остановить этот процесс у переболевших COVID-19 людей назвала врач Анна Щетинина. 

Врач отметила, что процесс выпадения волос достигает своего максимума спустя 3-4 недели после перенесенного заболевания.

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на беременность
Чаще всего выпадение волос связано с тем, что организму не хватает цинка, магния, селена, витаминов В и D.

Специалист подчеркнула, что витамины в пост-коронавирусное время точно не будут лишними, они окажут укрепляющее действие и помогут вернуть нервную систему в нормальное состояние. 

От проблем, связанных с коронавирусом, необходимо избавляться несколько месяцев.

Также человеку, столкнувшемуся с выпадением волос после коронавируса, необходимо проконсультироваться с трихологом. По словам врача, в некоторых случаях выпадение волос может быть связано с падением уровня гормонов.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье волосы здоровье и красота коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Сколько длится эффект после вакцинации от коронавируса
Наука и техника

Сколько длится эффект после вакцинации от коронавируса
Магнитные бури 27 октября 2021 года в Украине
Гороскопы

Магнитные бури 27 октября 2021 года в Украине
Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать
ЗОЖ

Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать
МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук испугал Настю Каменских своим образом на Хэллоуин
Новости

МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук испугал Настю Каменских своим образом на Хэллоуин

Популярное на сайте

Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование

Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование
Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK