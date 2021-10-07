Принудительная вакцинация от COVID-19 в Украине: почему не стоит паниковать

Принудительная вакцинация от COVID-19 в Украине: почему не стоит паниковать

О принудительной вакцинации от коронавируса в Украине говорят уже давно. Но какие решения на самом деле были приняты?

Недавно в общественном поле Украины появился документ, который сразу же назвали доказательством того, что стартовала принудительная вакцинация. Речь идет о перечне профессий, для которых прививка является допуском на рабочее место.

И пока вы не успели испугаться, скажем сразу, что перечень этих профессий очень и очень короткий:

педагоги,

работники органов государственной власти.

В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от заведений – дошкольные, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций – областные, городские и районные,

— пояснил министр здравоохранения Украины Ляшко.

Массовой принудительной вакцинации в Украине не будет.

Напомним,