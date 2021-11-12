Как следить за своим состоянием, если вы болеете коронавирусом дома

12 ноября 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как следить за своим состоянием, если вы болеете коронавирусом дома
Как следить за своим состоянием, если вы болеете коронавирусом дома
pixabay.com

В Украине наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, понятное дело, что пациенты стремятся оставаться дома и лечиться своими силами.

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Если у вас легкое течение коронавируса, действительно нет никакого смысла идти к врачу или настаивать на госпитализации. Из-за огромного количества пациентов мест в больницах не хватает даже тем, кому необходим кислород.

Но следить за состоянием своего организма крайне важно, ведь Дельта коварна именно тем, что приводит к резкому ухудшению состояния. К нему, как правило, оказываются не готовы ни пациент, ни те, кто за ним присматривает.

Как же избежать этого? Как вовремя понять, что нужно обращаться за помощью?

1. Следите за симптомами. Одним из самых показательных и опасных является отдышка в спокойном состоянии. Этот симптом явно сигнализирует о том, что с легкими не все в порядке.

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Аномальная слабость, когда человек не может дойти до кухни, например, тоже является тревожным знаком.

2. Измеряйте температуру. Если она держится на 6-7 дней выше 38 градусов, не исключена бактериальная инфекция.

3. Следите за сатурацией, уровнем кислорода в крови. Этот аппарат необходим каждому, кто болеет коронавирусом. 

Напомним,

 

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