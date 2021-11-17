Доктор Комаровский объяснил, можно ли прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении

Доктор Комаровский объяснил, можно ли прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении

Сегодня часто можно услышать: «Я не могу прививаться, у меня диабет», «Мне нельзя, у меня высокое давление», «У меня ишемическая болезнь сердца». Люди отказываются от вакцинации из-за наличия фоновых болезней.

Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказал, опасна ли в этом случае прививка.

Уже совсем скоро зима, количество простудных заболеваний растет, к тому же приходится бороться с коронавирусом. Но когда речь заходит о вакцинации от гриппа, covid-19 и других болезней, то врачи в последнее время часто слышат одно и то же: «Мне нельзя прививаться, потому что в моем состоянии мне станет еще хуже».

То есть если у человека есть какая-то болезнь, то она якобы дает ему возможность не прививаться? А болеть гриппом или коронавирусом при этом можно? Разве от них ему не станет еще хуже? – привел пример Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский объяснил, можно ли прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении / pixabay.com

Многие из нас не задумываются о том, в каком положении находятся, прикрываясь очень слабым аргументом – «мне нельзя, потому что я уже болею».

Парадокс заключается в том, что если у человека есть фоновая болезнь, например, аллергия, и он заболел тяжелой формой гриппа, то эта ситуация для него намного опаснее, чем для того пациента, у которого нет фоновых болезней, – сказал доктор Комаровский.

По словам кандидата медицинских наук, наличие любого фонового заболевания – это повод, чтобы прививаться в первую очередь. Потому что такой человек болеет намного тяжелее, чем здоровый.

Наличие фоновой болезни – это не противопоказание, а прямое показание к вакцинации, – сказал Евгений Комаровский.

Напомним,