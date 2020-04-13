У каждого своя ложь: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 13.04.2020)

13 апреля на СТБ зрители увидели 7 серию сериала У каждого своя ложь.

Смотрите в 7 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 7 серия от 09.04.2020 Лиза привозит Марту на сохранение, но в больнице ее ждет неприятный сюрприз. Все коллеги объявили ей бойкот, а главный врач просит написать заявление по собственному желанию.

Растерянная Лиза не понимает, что происходит, но в 7 серии У каждого своя ложь все становится на свои места. Оказывается, завистливая интригантка Ивкина рассказала всему коллективу, что Елизавета Лапшина занимается торговлей детьми. Во время приема она отговаривает женщин от абортов и делает из них суррогатных матерей для бездетных пар.

Как люди, которые знают Лизу так много лет, могли поверить в такую ​​ложь? Выдержит ли сердце Лизы такой удар?

7 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua