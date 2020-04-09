ТОП-5 фильмов от звезды ситкома Однажды под Полтавой Ирины Сопонару

Эксклюзив 9 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
ТОП-5 фильмов от звезды ситкома Однажды под Полтавой Ирины Сопонару

Давайте отвлечемся от фильмов про эпидемии и апокалипсис, и присмотримся к рекомендациям звезды ситкома "Однажды под Полтавой" Ирины Сопонару.

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Ирина Сопонару поделилась списком вдохновляющих фильмов, которые актриса может пересматривать бесконечно.

Призрак в доспехах

Это фильм о кибер-технологиях. В новой реальности преступники переместились в виртуальное пространство, что оказалось куда опаснее привычной преступной деятельности. Злоумышленникам противостоит элитное подразделение полиции во главе с киборг-гибридом. Вокруг конфликта интересов развивается захватывающая история. 

Люси

В один день Люси превратилась из добычи в охотницу, из сексуальной блондинки в смертельное оружие со сверхъестественными способностями. Вы должны посмотреть, как женщина распорядится приобретенной силой. 

Рождение звезды

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Карьера рок-музыканта Джона идет на спад, и он ищет вдохновения и поддержки в алкоголе. После очередной неудачи на сцене он расстроенный идет в ночной клуб. Там рок-звезда услышал пение Эстер, и настолько поразился ее таланту, что устроил ей прослушивание со студией звукозаписи и своим сердцем. 

Пляж

Молодой американец, жаждущий приключений, едет в Тайланд. Там Ричард познакомился со старцем, который рассказал о таинственном острове, где счастливо живет коммуна. Ричард тверд в убеждении, что это его рай на Земле. Он отправляется туда вместе с новыми приятелями, где их ожидала совершенно другая жизнь. 

Гарри Поттер

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Ирина Сопонару увлечена всеми частями серии фильмов про мальчика, который выжил. Экранизация романов взрастила целое поколение и действительно является воплощением мужества, доброты и дружбы. 

Следуйте советам Иры, если хотите вдохновиться и хорошо провести время. А саму Ирину Сопонару в образе Яринки можно увидеть в ситкоме "Однажды под Полтавой" с понедельника по пятницу в 19:30 на телеканале ТЕТ.

Напомним, 

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