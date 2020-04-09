ТОП-5 фильмов от звезды ситкома Однажды под Полтавой Ирины Сопонару
Давайте отвлечемся от фильмов про эпидемии и апокалипсис, и присмотримся к рекомендациям звезды ситкома "Однажды под Полтавой" Ирины Сопонару.
Призрак в доспехах
Это фильм о кибер-технологиях. В новой реальности преступники переместились в виртуальное пространство, что оказалось куда опаснее привычной преступной деятельности. Злоумышленникам противостоит элитное подразделение полиции во главе с киборг-гибридом. Вокруг конфликта интересов развивается захватывающая история.
Люси
В один день Люси превратилась из добычи в охотницу, из сексуальной блондинки в смертельное оружие со сверхъестественными способностями. Вы должны посмотреть, как женщина распорядится приобретенной силой.
Рождение звезды
Пляж
Молодой американец, жаждущий приключений, едет в Тайланд. Там Ричард познакомился со старцем, который рассказал о таинственном острове, где счастливо живет коммуна. Ричард тверд в убеждении, что это его рай на Земле. Он отправляется туда вместе с новыми приятелями, где их ожидала совершенно другая жизнь.
Гарри Поттер
Следуйте советам Иры, если хотите вдохновиться и хорошо провести время. А саму Ирину Сопонару в образе Яринки можно увидеть в ситкоме "Однажды под Полтавой" с понедельника по пятницу в 19:30 на телеканале ТЕТ.
Напомним,