ТОП-5 фильмов от звезды ситкома Однажды под Полтавой Ирины Сопонару

Давайте отвлечемся от фильмов про эпидемии и апокалипсис, и присмотримся к рекомендациям звезды ситкома "Однажды под Полтавой" Ирины Сопонару.

Ирина Сопонару поделилась списком вдохновляющих фильмов, которые актриса может пересматривать бесконечно.

Призрак в доспехах

Это фильм о кибер-технологиях. В новой реальности преступники переместились в виртуальное пространство, что оказалось куда опаснее привычной преступной деятельности. Злоумышленникам противостоит элитное подразделение полиции во главе с киборг-гибридом. Вокруг конфликта интересов развивается захватывающая история.

Люси

В один день Люси превратилась из добычи в охотницу, из сексуальной блондинки в смертельное оружие со сверхъестественными способностями. Вы должны посмотреть, как женщина распорядится приобретенной силой.

Рождение звезды

Карьера рок-музыканта Джона идет на спад, и он ищет вдохновения и поддержки в алкоголе. После очередной неудачи на сцене он расстроенный идет в ночной клуб. Там рок-звезда услышал пение Эстер, и настолько поразился ее таланту, что устроил ей прослушивание со студией звукозаписи и своим сердцем.

Пляж

Молодой американец, жаждущий приключений, едет в Тайланд. Там Ричард познакомился со старцем, который рассказал о таинственном острове, где счастливо живет коммуна. Ричард тверд в убеждении, что это его рай на Земле. Он отправляется туда вместе с новыми приятелями, где их ожидала совершенно другая жизнь.

Гарри Поттер

Ирина Сопонару увлечена всеми частями серии фильмов про мальчика, который выжил. Экранизация романов взрастила целое поколение и действительно является воплощением мужества, доброты и дружбы.

Следуйте советам Иры, если хотите вдохновиться и хорошо провести время. А саму Ирину Сопонару в образе Яринки можно увидеть в ситкоме "Однажды под Полтавой" с понедельника по пятницу в 19:30 на телеканале ТЕТ.

Напомним,