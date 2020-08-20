Від пацанки до панянки-4: беременная участница назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег

Героиня четвертого сезона реалити Нового канала Владислава Роговенко объяснила, почему выбрала для первенца имя Марк.

На проекте «Від пацанки до панянки» настоящий бэби-бум – сразу несколько участниц родят в ближайшие месяцы. С именами для первенцев девушки уже определились. Владислава Роговенко, к примеру, еще до беременности знала, что если будет мальчик – назовет его Марком.

По-другому я не хотела называть сына, – призналась она. – Так что сказала Саше (бойфренд Влады и отец ее ребенка – прим.ред.): если мальчик – имя выбираю я, если девочка – ты. Так, если в будущем вторым у меня тоже будет сын, даже не знаю, как его назвать. Потому что других вариантов, которые бы мне нравились, нет.

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко сос воим бойфрендом / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Имя Марк, объясняет «пацанка», ассоциируется у нее с благородством. В жизни Влады была ситуация, когда одноименный мужчина очень ее выручил.

Мама никогда не покупала мне белых вещей, – рассказала участница «Від пацанки до панянки». – Объясняла тем, что я неряха, и испачкаюсь в тот же день, когда надену. Но очень хотелось одни белые джинсы, поэтому буквально выплакала их. И что вы думаете? Мы поехали с сестрой в Крым, я их надела, и в первые же минуты незнакомец облил меня кофе.

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Владиславе было так обидно, что она расплакалась. Больше всего ее расстроило то, что хоть случилось это не по ее вине, мама оказалась права.

Чтобы я не плакала, мужчина дал мне три тысячи гривен, – до сих пор удивляется такому поступку «пацанка». – В то время это были огромные деньги. Можно было одеться с головы до ног от зимы до лета. Чтобы вы понимали, мои белые джинсы на тот момент стоили всего 200 гривен.

А звали человека, который «извинился» за испорченные джинсы, как вы уже поняли, Марком. Именно так, как Владислава хочет назвать сына. И таким образом с этим именем передать ему определенные качества характера незнакомца.

Напомним,