Юлия Савичева впервые показала публике свою 3-летнюю дочь
3 года назад Юлия Савичева впервые стала мамой.
На свет появилась долгожданная доченька, которую счастливые супруги назвали Аней. До этого момента Юлия не показывала публике свою кроху.
Однако малышка уже сама просится в кадр, поэтому мама решила познакомить поклонников с доченькой.
На своей странице в Инстаграм Савичева опубликовала трогательный кадр. На снимке запечатлена певица со своим супругом, на плечах у которого сидит Анюта.
А вот и наша любимая, замечательная Аня, – пишет в Сети Юлия. – Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» - такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках. Эта фотосессия проходила в Португалии.
Напомним,