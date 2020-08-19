Юлия Савичева впервые показала публике свою 3-летнюю дочь

19 августа 2020 14:10 Юлия Крутиева
Юлия Савичева впервые показала публике свою 3-летнюю дочь
Певица Юлия Савичева
instagram.com/yuliasavicheva

3 года назад Юлия Савичева впервые стала мамой.

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Певица не скрывает, что несколько попыток родить первенца у нее заканчивались трагично. Но бесконечное желание стать мамой сбылось. В июле 2017 года Юлия Савичева и ее муж, композитор Александр Аршинов, впервые стали родителями.

На свет появилась долгожданная доченька, которую счастливые супруги назвали Аней. До этого момента Юлия не показывала публике свою кроху.

Юлия Савичева испекла торт на 3-летие дочери / instagram.com/yuliasavicheva

Однако малышка уже сама просится в кадр, поэтому мама решила познакомить поклонников с доченькой.

На своей странице в Инстаграм Савичева опубликовала трогательный кадр. На снимке запечатлена певица со своим супругом, на плечах у которого сидит Анюта.

А вот и наша любимая, замечательная Аня, – пишет в Сети Юлия. – Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» - такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках. Эта фотосессия проходила в Португалии.

Юлия Савичева с мужем и дочкой / instagram.com/yuliasavicheva

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Отметим, что дочь Юлии проживает с рождения в Португалии со свекром и свекровью певицы. Савичева общается каждый день по видеосвязи с малышкой, а также раз в пару месяцев приезжает в Португалию на несколько месяцев. Аня ходит в местный детский сад, и активно изучает языки: кроме португальского и русского девочка осваивает английский.

Напомним,  

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