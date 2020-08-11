Влад Яма стал конкурентом Натальи Могилевской в шоу Маскарад: Не собираюсь поддаваться такой красивой женщине

11 августа 2020 15:05 Юлия Крутиева
Влад Яма стал конкурентом Натальи Могилевской в шоу Маскарад: Не собираюсь поддаваться такой красивой женщине
Влад Яма и Наталья Могилевская в шоу Маскарад
пресс-служба канала 1+1

Подробности загадочного шоу страны "Маскарад", над которым сейчас работает телеканал 1+1, держатся в строгой тайне.

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Известно, что в центре проекта «Маскарад» - противостояние двух звездных команд, которые будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу в шоу.

Сегодня создатели нового масштабного проекта открыли имена первых двух участников звездных команд. По разные стороны «баррикад» встретятся бывшие партнеры на первых «Танцях з зірками», известная телепара – певица Наталья Могилевская и хореограф Влад Яма.

Влад Яма и Наталья Могилевская в шоу Маскарад / пресс-служба канала 1+1

История этой пары началась еще 14 лет назад на первых «Танцях з зірками» на телеканале «1+1». Тогда легендарная пара номер 8 влюбила в себя всю Украину. Своими голосами зрители вывели чувственный и самый страстный дуэт в суперфинал, но для победы им не хватило совсем немного. И еще спустя много лет после шоу не утихали слухи о тайном романе певицы и хореографа. А через 11 лет они на «Танцях з зірками» встретились вновь, но уже в разных ролях - Влад Яма стал судьей шоу и со всей строгостью оценивал танцы Натали и ее нового партнера Игоря Кузьменко. Кстати, именно тогда Могилевская и Кузьменко победили в проекте.

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В новом зрелищном шоу «Маскарад» Наталья Могилевская и Влад Яма встретятся как конкуренты, войдя в состав различных звездных команд.

В танцах лидером всегда был Влад – он мой учитель и хозяин положения. Сейчас мы с ним оказались на совершенно моем поле, я думаю это будет интересная конкуренция за лидерство, – комментирует певица. – Я уже с нетерпением жду осени, чтобы вся Украина увидела это невероятное, уникальное шоу. Такой уровень костюмов, декораций, спецэффектов, я уверена, еще никто не видел. Также огромное интрига, кто же скрывается в маскарадном костюме. Это самое загадочное шоу Украины. Все звезды испытывают азарт и хотят первыми разгадать героя в фантастическом костюме.

Соперник Могилевской по шоу Влад Яма рассказывает, что несмотря на то, что когда-то они с Натальей были одной командой, бороться за победу он будет решительно:

Соревноваться с Натальей в шоу «Маскарад» я буду с удовольствием. Несмотря на то, что опыта и мудрости у нее немного больше, я не собираюсь поддаваться, пусть даже такой красивой и успешной женщине.

Влад Яма и Наталья Могилевская в шоу Маскарад / пресс-служба канала 1+1

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Отметим, что участники команд не только пытаются угадать как можно больше героев, скрытых под образами, но и соревнуются между собой в конкурсах. Полный состав звездных команд пока держится в тайне.

Мы очень рады, что в «Маскараде» принимает участие бывшая пара – Наталья Могилевская и Влад Яма. Зрители их любят и помнят еще с первого танцевального шоу и с интересом будет наблюдать за новым уровнем их отношений. Немного приоткрою завесу и скажу, что на нашем шоу наконец состоится долгожданное воссоединение этой пары, которого зрители ждали более десяти лет, а вот в какой форме, зрители увидят в эфире. Также мы все увидим Наталью совсем другой - хрупкой, нежной, легкой и вместе с тем, очень азартной. Интересно, что на «Маскараде» будут не только зрелищные выступления, ожесточенная борьба команд, но и раскроются интересные и пикантные подробности о звездах шоу-бизнеса,
– интригует главный продюсер развлекательных программ «1+1» Ольга Слисаренко.

В шоу примут участие две звездные команды, которые будут соревноваться друг с другом, чтобы угадать, кто из известных личностей скрывается под маскарадными костюмами. Шоу Маскарад является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight, который был презентован в 2012 году и успешно реализован во многих европейских странах.

Новое развлекательное шоу зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Напомним,

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