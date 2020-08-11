Надя Дорофеева показала фото, где она загорает полностью обнаженной
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева решила немного взбудоражить публику.
В кадре певица была запечатлена полностью без одежды. Чтобы Инстаграм не заблокировал снимки да и лишнего не показывать фолловерам, исполнительница решила прикрыть свои шикарные ягодицы джинсовыми шортами.
Ой, а почему такая бледная? Тебе бы позагорать,– с юмором подписала кадры Дорофеева.
Совсем без трусов!!! А как ваш муж на это безобразие смотрит!!!??? Жена это же для себя, а не на показ, я был лучшего мнения, отписка и бэ бэ бэ.
Подстебнуть артистку в публикации решили и ее коллеги по сцене. Например, Женя Галич решил поинтересоваться у Нади, "спортивный у них газон или теневой?", а вот Игоря Ласточкина заинтересовали туи на фото.
Напомним,