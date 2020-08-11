Надя Дорофеева показала фото, где она загорает полностью обнаженной

11 августа 2020 12:50 Юлия Крутиева
Надя Дорофеева показала фото, где она загорает полностью обнаженной
Певица Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva/

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева решила немного взбудоражить публику.

Читайте такжеВера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном "голом" мини-платье
В то время, пока многие украинские знаменитости отдыхают за границей, супруга Владимира Дантеса наслаждается теплыми летними днями в своем загородном доме. А чтобы вызвать ажиотаж в Сети, Надя Дорофеева поделилась провокационными фото.

В кадре певица была запечатлена полностью без одежды. Чтобы Инстаграм не заблокировал снимки да и лишнего не показывать фолловерам, исполнительница решила прикрыть свои шикарные ягодицы джинсовыми шортами.

Ой, а почему такая бледная? Тебе бы позагорать,
– с юмором подписала кадры Дорофеева.

Надя Дорофеева позирует голой / instagram.com/nadyadorofeeva/

Читайте такжеОлег Винник рассказал, почему не любит внимание в свой день рождения
Одним из первых на фотографии Нади отреагировал продюсер Потап. В комментариях под постом рэпер, в присущей ему шутливой форме, написал:

Совсем без трусов!!! А как ваш муж на это безобразие смотрит!!!??? Жена это же для себя, а не на показ, я был лучшего мнения, отписка и бэ бэ бэ.

Подстебнуть артистку в публикации решили и ее коллеги по сцене. Например, Женя Галич решил поинтересоваться у Нади, "спортивный у них газон или теневой?", а вот Игоря Ласточкина заинтересовали туи на фото.

Надя Дорофеева загорает обнаженной / instagram.com/nadyadorofeeva/

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Надя Дорофеева социальные сети пикантные фото голые звезды новости фигура звезд откровенное фото

Материалы по теме

Ирма Витовская кардинально сменила имидж, вызвав ажиотаж в Сети
Новости

Ирма Витовская кардинально сменила имидж, вызвав ажиотаж в Сети
Від пацанки до панянки-4: участница реалити изменилась до неузнаваемости после пластических операций
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница реалити изменилась до неузнаваемости после пластических операций
Гороскоп на 12 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 12 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Выходите без звонка-3: известна дата премьеры нового сезона детективного сериала
Анонсы на ТВ

Выходите без звонка-3: известна дата премьеры нового сезона детективного сериала

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK