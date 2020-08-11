Надя Дорофеева показала фото, где она загорает полностью обнаженной

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева решила немного взбудоражить публику.

В то время, пока многие украинские знаменитости отдыхают за границей, супруга Владимира Дантеса наслаждается теплыми летними днями в своем загородном доме. А чтобы вызвать ажиотаж в Сети, Надя Дорофеева поделилась провокационными фото.

В кадре певица была запечатлена полностью без одежды. Чтобы Инстаграм не заблокировал снимки да и лишнего не показывать фолловерам, исполнительница решила прикрыть свои шикарные ягодицы джинсовыми шортами.

Ой, а почему такая бледная? Тебе бы позагорать,

– с юмором подписала кадры Дорофеева.

Надя Дорофеева позирует голой / instagram.com/nadyadorofeeva/

Одним из первых на фотографии Нади отреагировал продюсер Потап. В комментариях под постом рэпер, в присущей ему шутливой форме, написал:

Совсем без трусов!!! А как ваш муж на это безобразие смотрит!!!??? Жена это же для себя, а не на показ, я был лучшего мнения, отписка и бэ бэ бэ.

Подстебнуть артистку в публикации решили и ее коллеги по сцене. Например, Женя Галич решил поинтересоваться у Нади, "спортивный у них газон или теневой?", а вот Игоря Ласточкина заинтересовали туи на фото.

Надя Дорофеева загорает обнаженной / instagram.com/nadyadorofeeva/

Напомним,