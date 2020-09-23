Наталка Денисенко поделилась секретом своей стройности: без целлюлита или свисающих боков

23 сентября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Наталка Денисенко поделилась секретом своей стройности: без целлюлита или свисающих боков
Актриса Наталка Денисенко
instagram.com/natalka_denisenko

Свою первую главную роль Наталка Денисенко сыграла 5 лет назад – в сериале «Клан ювелиров» телеканала «Украина». А уже сегодня она – одна из самых популярных украинских актрис.

Читайте такжеЭмма Стоун беременна первенцем – СМИ
В новом проекте «Расколотые сны» девушка играет юриста по имени Лариса и очень радуется, что наконец воплощает хорошую девушку. На съемках этой картины Наталка Денисенко рассказала, что помогает ей всегда находиться в хорошей физической форме.

Почти 3 года назад Наталка впервые стала мамой. Говорит – во время беременности поправилась на больше чем 10 кг, но этот вес быстро ушел. 

Всю жизнь я весила 45 кг. До беременности регулярно ходила в зал и тогда, мне кажется, фигура была идеальной. Мой вес составлял 49 кг, но это за счет мышечной массы. У меня от природы попа не была круглая, но благодаря тренировкам стала подтянутой, – говорит актриса. – За беременность я набрала 12 кг, и мне казалось, что я была прям огромная. Но это все быстро ушло, наверное, так генетически сложилось, что у меня хорошая фигура. Сейчас у меня нет целлюлита или свисающих боков. Я очень люблю свое тело, у меня упругая кожа, в некоторых местах, где нужно, я кругленькая, в некоторых – худенькая.

Актриса Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko
Читайте такжеФронтмен группы ТІК Виктор Бронюк уходит в политику
Тем не менее, девушка считает, что нет предела совершенству, и ей еще стоит поработать над фигурой. Сейчас Наталка максимально посвящает время ребенку и мужу, но из-за активного образа жизни лишнее сбрасывается само собой.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости фигура звезд Наталка Денисенко

Материалы по теме

Влад Яма рассказал о ревности жены к Наталье Могилевской
Новости

Влад Яма рассказал о ревности жены к Наталье Могилевской
Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк уходит в политику
Новости

Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк уходит в политику
Даша Астафьева рассказала всю правду об отношениях с мужчинами
Новости

Даша Астафьева рассказала всю правду об отношениях с мужчинами
Гороскоп на 24 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 24 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK