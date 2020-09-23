Наталка Денисенко поделилась секретом своей стройности: без целлюлита или свисающих боков
Свою первую главную роль Наталка Денисенко сыграла 5 лет назад – в сериале «Клан ювелиров» телеканала «Украина». А уже сегодня она – одна из самых популярных украинских актрис.
Почти 3 года назад Наталка впервые стала мамой. Говорит – во время беременности поправилась на больше чем 10 кг, но этот вес быстро ушел.
Всю жизнь я весила 45 кг. До беременности регулярно ходила в зал и тогда, мне кажется, фигура была идеальной. Мой вес составлял 49 кг, но это за счет мышечной массы. У меня от природы попа не была круглая, но благодаря тренировкам стала подтянутой, – говорит актриса. – За беременность я набрала 12 кг, и мне казалось, что я была прям огромная. Но это все быстро ушло, наверное, так генетически сложилось, что у меня хорошая фигура. Сейчас у меня нет целлюлита или свисающих боков. Я очень люблю свое тело, у меня упругая кожа, в некоторых местах, где нужно, я кругленькая, в некоторых – худенькая.
Напомним,