Арам Арзуманян розповів, чого навчається у своїх дітей

16 грудня 2024 12:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Арам Арзуманян розповів, чого навчається у своїх дітей
Актор Арам Арзуманян
Пресслужба Нового каналу

Також відомий актор, який взяв участь у шоу «Хто зверху?», Арам Арзуманян розповів, як готувався до ролі вівчарки.

Читайте такожГригорій Решетнік розповів, де його з дітьми можна зустріти найчастіше
Хоч якими б були досвід та талант, інколи акторам для ролей потрібна особлива підготовка. Не завжди персонажі схожі на них справжніх та легко піддаються втіленню. Інколи навіть пропонують роль не людини, а…

Якось у виставі я грав собаку, – розповідає за лаштунками шоу Нового каналу «Хто зверху?» Арам Арзуманян. – Режисерка каже: «Я хочу зробити з тебе кавказьку вівчарку». Коли я прочитав сценарій, то зрозумів, що все написано стереотипно. І зовсім не схоже на справжню кавказьку вівчарку. Але не секрет, що, в принципі, всі песики поводяться однаково. Тому я прийшов додому і «злизав» усі риси зі свого собаки. В мене – маленька чихуахуа. Але саме вона допомогла у підготовці до ролі великого пса. Поспостерігав за її поведінкою, перейняв деякі риси, додав ще трохи характеру персонажа. І мій собака вийшов таким класним!

Арам Арзуманян з донькою / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожДаша Петрожицька розповіла, які в неї стосунки з батьками нареченого
Якщо для ролі у виставі актор взяв за прототип чотирилапого, то в життєвих питаннях він дивиться на дітей. Так, вам не почулось. У малечі є ті риси характеру та патерни поведінки, які переймає відомий татусь. 

Від сина я беру максималізм і впевненість. Мені подобається його: «Все має бути по-моєму». Незважаючи на те, що йому лише п’ять років, він завжди відстоює свою точку зору. Може сказати: «Так, я тебе слухаю», але все одно зробить по-своєму, – говорить актор. – А донька, навпаки, дуже ніжна. Мені подобається її погляд на світ. Іноді я вчуся в неї легкості та мімімішності. Адже за своєю природою маю більш різкий, брутальний характер. А донечка якраз «вирівнює» мене. Вона не знає, що таке погано. У свої вісім років завжди в всьому бачить красу та доброту. Її оточує стільки любові, що вона навіть не уявляє, що її можуть обманути. Інколи я намагаюся мислити, як вона, бо не завжди можу довіритися людям.

Арам Арзуманян з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху новини Арам Арзуманян особисте життя зірок діти зірок Новий канал

Матеріали на тему

Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 13.12.2024
Новини

Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 13.12.2024
Григорій Решетнік розповів, де його з дітьми можна зустріти найчастіше
Новини

Григорій Решетнік розповів, де його з дітьми можна зустріти найчастіше
Прикраси з діамантами – мрія мільйонів жінок
Lifestyle

Прикраси з діамантами – мрія мільйонів жінокРеклама
MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»
Меломан

MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024
ДНК. Свої 4 сезон: возз'єднання трьох колишніх полонених Херсонського ізолятора

ДНК. Свої 4 сезон: возз'єднання трьох колишніх полонених Херсонського ізолятора
ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною

ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною
Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 14.12.2024
Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024
MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»

MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»
МастерШеф 14 сезон: дивитися 14 і 15 випуски онлайн

МастерШеф 14 сезон: дивитися 14 і 15 випуски онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK