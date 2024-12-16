Арам Арзуманян розповів, чого навчається у своїх дітей

Також відомий актор, який взяв участь у шоу «Хто зверху?», Арам Арзуманян розповів, як готувався до ролі вівчарки.

Хоч якими б були досвід та талант, інколи акторам для ролей потрібна особлива підготовка. Не завжди персонажі схожі на них справжніх та легко піддаються втіленню. Інколи навіть пропонують роль не людини, а…

Якось у виставі я грав собаку, – розповідає за лаштунками шоу Нового каналу «Хто зверху?» Арам Арзуманян. – Режисерка каже: «Я хочу зробити з тебе кавказьку вівчарку». Коли я прочитав сценарій, то зрозумів, що все написано стереотипно. І зовсім не схоже на справжню кавказьку вівчарку. Але не секрет, що, в принципі, всі песики поводяться однаково. Тому я прийшов додому і «злизав» усі риси зі свого собаки. В мене – маленька чихуахуа. Але саме вона допомогла у підготовці до ролі великого пса. Поспостерігав за її поведінкою, перейняв деякі риси, додав ще трохи характеру персонажа. І мій собака вийшов таким класним!

Арам Арзуманян з донькою / Пресслужба Нового каналу

Якщо для ролі у виставі актор взяв за прототип чотирилапого, то в життєвих питаннях він дивиться на дітей. Так, вам не почулось. У малечі є ті риси характеру та патерни поведінки, які переймає відомий татусь.

Від сина я беру максималізм і впевненість. Мені подобається його: «Все має бути по-моєму». Незважаючи на те, що йому лише п’ять років, він завжди відстоює свою точку зору. Може сказати: «Так, я тебе слухаю», але все одно зробить по-своєму, – говорить актор. – А донька, навпаки, дуже ніжна. Мені подобається її погляд на світ. Іноді я вчуся в неї легкості та мімімішності. Адже за своєю природою маю більш різкий, брутальний характер. А донечка якраз «вирівнює» мене. Вона не знає, що таке погано. У свої вісім років завжди в всьому бачить красу та доброту. Її оточує стільки любові, що вона навіть не уявляє, що її можуть обманути. Інколи я намагаюся мислити, як вона, бо не завжди можу довіритися людям.

Арам Арзуманян з сином / Пресслужба Нового каналу

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