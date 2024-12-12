Григорій Решетнік розповів, де його з дітьми можна зустріти найчастіше

12 грудня 2024 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Григорій Решетнік розповів, де його з дітьми можна зустріти найчастіше
Ведучий Григорій Решетнік
Пресслужба Нового каналу

У паузі між зйомками розважального шоу «Хто зверху?» телеведучий Григорій Решетнік розповів, як його сини ставляться до популярності родини.

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Цю родину частенько можна побачити не лише в Instagram, а й просто на вулицях Києва. Вони намагаються вести активний спосіб життя – багато гуляти, відвідувати цікаві заходи, ходити в кіно та розважальні дитячі центри. Мова про Григорія Решетніка, його дружину Христину та трьох синів – Івана, Дмитра та Сашка. 

За лаштунками ігрового проєкту для всієї сім’ї «Хто зверху?», який щочетверга о 20:00 виходить на Новому каналі, Решетнік розповів, де найчастіше люблять гуляти з дітьми.

Розпочну з цікавого факту: рік тому ми з дружиною вперше показали дітям, що таке метро. Я не знаю, чи правильно, що вони не користуються цим видом транспорту, а потрапили туди, ніби у якесь незвичне місце. І були вражені! – з усмішкою розповідає Григорій. – Також часто ходимо на виставку військової техніки на Михайлівській площі. Вважаю, дітям важливо це бачити. Ще наші сини люблять дивитись на тварин, годувати їх, тож ми постійні відвідувачі різних зоопарків. Якось їздили на страусячу ферму. Щоправда, обираємо такі дні, щоб було менше людей. Мене часто впізнають. Взагалі, у нас делікатні люди. Вони підходять, питають дозволу, а я ніколи не відмовляю, тому що сам колись був студентом, брав автографи й намагався з кимось сфотографуватися. Коли бачу, що людині це дарує радісні емоції, завжди йду назустріч і приділяю увагу.

Григорій Решетнік з родиною / Пресслужба Нового каналу

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Те, що тато відомий, дуже тішить менших Решетніків.

Мої сини дуже люблять, коли мене впізнають, – говорить Григорій. – Кажуть: «Тато, ти такий популярний. І мама теж!» Хоча ми намагаємося це не продукувати. Цікаве спостереження: середній син Дмитро дуже любить футбол, регулярно та із задоволенням тренується. Я бачу, що в нього є бажання публічності. Тож він завжди підходить і фотографується разом зі мною з усіма шанувальниками. Старший цього не любить. А найменший ще не дуже розуміє, але теж полюбляє (усміхається).

Нагадаємо, 

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