Григорій Решетнік розповів, де його з дітьми можна зустріти найчастіше Туренко Андрій

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Ведучий Григорій Решетнік Пресслужба Нового каналу

У паузі між зйомками розважального шоу «Хто зверху?» телеведучий Григорій Решетнік розповів, як його сини ставляться до популярності родини.