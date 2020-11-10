Ангелы: ТОП-5 причин посмотреть новый сериал на 2+2
9 ноября в 20:30 на канале 2+2 состоится премьера экшн-сериала «Ангелы», в центре которого – элитный спецотряд в структуре МВД, главная задача которого защита сверхважных свидетелей.
Вместо крыльев – автоматы
Главные герои сериала – спецагенты с опытом. Каждый день они рискуют жизнью и бегут под пули, чтобы спасти клиента. Они привыкли к сложным задачам, быстро принимают решения и ловко справляются с оружием. Но важно отметить, что вне службы они простые люди со своими проблемами, домашними хлопотами и личными драмами.
Новый день – новая спецоперация
В сериале планируется 16 серий. В каждой из них новое задание: транспортировка секретных документов или ценного груза, сопровождение свидетелей до зала суда, охрана бизнесменов или известных лиц, которым угрожает опасность. Для «ангелов» нет невыполнимых задач.
Много огня!
Одна из самых эффектных экшн-сцен, когда отряд «Ангелов» попадает в засаду во время очередной спецоперации. В этом эпизоде задействованы все главные герои, много стрельбы, а в конце – мощный взрыв бронемашины. Эта сцена очень эмоциональная! – отмечает продюсер сериала Дмитрий Сафановский.
В команде одни герои
«Ангелов» в сериале сыграли Александр Пискунов, Александр Пожарский, Сергей Фролов, Анастасия Капинус, Антон Ерёмин, Виталий Ажнов, а также Евгений Олейник и Глеб Михайличенко. Все трюковые элементы и сцены с драками актеры выполняли самостоятельно, хотя и не без помощи каскадеров и консультантов по сценическому бою.
В кадре реальный броневик
Было жарко, но ведь реальные спецагенты так и работают. А актер должен быть готов к любым вызовам на площадке, – отмечает Антон Ерёмин.
Напомним,