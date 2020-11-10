9 ноября в 20:30 на канале 2+2 состоится премьера экшн-сериала «Ангелы», в центре которого – элитный спецотряд в структуре МВД, главная задача которого защита сверхважных свидетелей.

Вместо крыльев – автоматы

Почему стоит смотреть остросюжетную ленту «Ангелы», выяснял TV.UA.

Главные герои сериала – спецагенты с опытом. Каждый день они рискуют жизнью и бегут под пули, чтобы спасти клиента. Они привыкли к сложным задачам, быстро принимают решения и ловко справляются с оружием. Но важно отметить, что вне службы они простые люди со своими проблемами, домашними хлопотами и личными драмами.

Новый день – новая спецоперация

В сериале планируется 16 серий. В каждой из них новое задание: транспортировка секретных документов или ценного груза, сопровождение свидетелей до зала суда, охрана бизнесменов или известных лиц, которым угрожает опасность. Для «ангелов» нет невыполнимых задач.

Ангелы: ТОП-5 причин посмотреть новый сериал на 2+2 / пресс-служба

Много огня!

Боевые задачи агентов не проходят без перестрелок и взрывов. С первой серии зрителей ждет зрелищный экшен и много драк. К слову, к таким сценам команда готовилась несколько дней, привлекая к съемкам не только профессиональных пиротехников, но и полицию, скорую помощь и пожарных.

Одна из самых эффектных экшн-сцен, когда отряд «Ангелов» попадает в засаду во время очередной спецоперации. В этом эпизоде задействованы все главные герои, много стрельбы, а в конце – мощный взрыв бронемашины. Эта сцена очень эмоциональная! – отмечает продюсер сериала Дмитрий Сафановский.

Ангелы: ТОП-5 причин посмотреть новый сериал на 2+2 / пресс-служба

В команде одни герои

«Ангелов» в сериале сыграли Александр Пискунов, Александр Пожарский, Сергей Фролов, Анастасия Капинус, Антон Ерёмин, Виталий Ажнов, а также Евгений Олейник и Глеб Михайличенко. Все трюковые элементы и сцены с драками актеры выполняли самостоятельно, хотя и не без помощи каскадеров и консультантов по сценическому бою.

В кадре реальный броневик

В сериале задействован настоящий бронетранспортёр «Варта». Актеры признаются, что сниматься в полном обмундировании и в боевой машине летом было не просто. В броневике есть вентиляция, но, чтобы не было помех со звуком, команде приходилось работать без кондиционера.

Было жарко, но ведь реальные спецагенты так и работают. А актер должен быть готов к любым вызовам на площадке, – отмечает Антон Ерёмин.

Ангелы: ТОП-5 причин посмотреть новый сериал на 2+2 / пресс-служба

И напоследок, в первый день показа зрители увидят сразу 2 серии нового остросюжетного сериала «Ангелы».

Напомним,