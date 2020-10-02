Юрчишины-2: Ольга Сумская и Георгий Делиев породнятся в сериале ICTV

Телеканал ICTV активно снимает продолжение комедийного сериала «Юрчишины» с Георгием Делиевым в главной роли.

Во втором сезоне сериала «Юрчишины» в жизни непростой семейки появятся новые персонажи в исполнении именитых украинских актеров. В частности, каст сериала пополнили Ольга Сумская, Андрей Исаенко и Анна Кошмал.

Весь первый сезон семейство Юрчишиных пытается найти общий язык. Но как могут ужиться под одной крышей отец-бывший зек и сын-патрульный?

Глава семейства Ник-Ник вернулся из тюрьмы и обнаружил, что его сын Игорь перешел на сторону «зла» и работает в новой полиции. Дочь Лена постоянно обеспокоена личной жизнью, а ее 14-летний сын мечтает стать рэпером. В новом сезоне из Италии возвращается мама Юрчишиных. Роль бывшей жены Ник-Ника, эпатажной эмигрантки Тамары, исполнит актриса Ольга Сумская.

В «Юрчишиных» я играю маму, бабушку взрослого подростка. У меня самой еще маленькие внуки, а в этом сериале достались сразу постарше, – с улыбкой рассказывает о своей роли Ольга Сумская. – Я обожаю играть характерных персонажей в видных образах, а здесь у меня всегда новые шляпы, прически, роскошные платья, яркий мейкап. Это наслаждение для актрисы!

Актеры сериала «Юрчишины-2» / пресс-служба канала ICTV

Еще в новом сезоне появится Андрей Исаенко, известный главной ролью в фильме «Киборги». Как признается актер, не мог не согласится сыграть в сериале, который снимает режиссер Олег Зборовский. Сработались и подружились они на съемках новой псевдоисторической комедии «Козаки. Абсолютно брехлива історія”, где Андрей играет одну из ключевых ролей.

Я очень люблю комедии, к тому же в команде очень крутые партнеры и интересный материал, поэтому и заинтересовался ролью. С командой, которая снимает «Юрчишиных», работал раньше над невероятным сериалом ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія», и я очень рад вновь всех увидеть, - говорит Андрей Исаенко. - «Юрчишины», можно сказать, одна из первых робот Олега как режиссера, я очень хотел его поддержать. Будем шутить, веселиться и развлекать зрителей.

В сериале Андрей сыграет нового жениха Лены – честного и смелого Олега. По словам исполнителя роли, персонаж полностью изменит жизнь героини, хотя и принесет для нее новые испытания.

Напомним,