Джедаи на 2+2 запустили новую рубрику Планета на карантине

В проекте «Джедаи» на телеканале 2+2 стартовала новая рубрика «Планета на карантине», в которой украинцы, которые по разным причинам не смогли вернуться домой, рассказывают про ход карантина в разных уголках мира.

Каждый день журналист проекта Максим Хотиленко выходит на связь с нашими соотечественниками, и узнает, как страны ведут борьбу против пандемии, с какими ограничениями жители городов столкнулись во время карантина и как наказывают нарушителей режима.

Кроме того, зрители услышат впечатляющие истории о том, как местные органы помогают тем, кто в условиях карантина остался без жилья и денег, и когда страны планируют вернуться к обычной жизни.

«Сейчас много фейков насчет пандемии, и часто очень сложно разобраться, где все-таки правда. Поэтому мы решили запустить рубрику, в которой зритель получает информацию из первых уст – от украинцев, которые сейчас находятся заграницей, и переживают карантин в разных уголках мира. В основном это друзья «Джедаев», с которыми мы познакомились во время заграничных командировок, – комментирует Максим Хотиленко, журналист проекта «Джедаи». – Самое интересное в этих рассказах – помогает ли власть справиться со сложившейся ситуацией, или наоборот, оставляет своих жителей без поддержки».

В эфире проекта «Джедаи» уже вышел сюжет о велопутешественнике, которого пандемия застала в Аргентине. А также история украинки, которая рассказала о том, как мобильные телефоны шпионят за владельцами на благо карантина в Израиле.

Также планируются сюжеты о жизни украинцев в условиях карантина в Великобритании, Канаде, Италии, Грузии и др.

Смотрите информационно-развлекательный проект «Джедаи» с понедельника по пятницу в 18:45 на телеканале 2+2.