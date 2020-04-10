Что смотреть по ТВ 10 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 10 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что же делать в свободное время? Все больше людей в условиях карантина задаются таким вопросом.

Можно работать на дому, читать литературу, и обучаться чему-то новому. Однако не стоит забывать об отдыхе, даже если прогулки пока невозможны, вы можете приятно провести время и перед телевизором, воспользовавшись нашей подборкой интересных фильмов.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 10 апреля.

Мечты сбываются!

Великобритания, США, драма, комедия, мелодрама, биография, 2013

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 6.9

TV1000 World Kino, 10 апреля 17:45

36-летний Пол Поттс — неуверенный в себе продавец мобильных телефонов, на шее которого висит огромный кредит. В свободное время мужчина любит петь, но никто не воспринимает его хобби всерьез. Пол решает поучаствовать в шоу талантов, чтобы погасить неподъемный долг. Выйдя на сцену, он обретает новую жизнь.

Основано на реальной истории. Песни в фильме исполнял настоящий Пол Поттс.

Принц Персии: Пески времени

США, фэнтези, боевик, 2010

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.3

ViP Megahit, 10 апреля 18:15

Принц Дастан стал жертвой дворцовых интриг, в результате которых потерял принадлежащее ему по праву рождения королевство. Его единственным шансом снова стать властителем своих земель является божественный кинжал, способный повернуть время вспять. Дастану предстоит похитить магический артефакт из рук злодеев. В этом ему помогут его блестящие боевые навыки и храбрая принцесса Тамина.

Экранизация всемирно популярной одноименной компьютерной игры.

Игра Эндера

США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 2013

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.6

TV1000 Action, 10 апреля 18:55

2135 год. Враждебные инопланетяне — жукеры, — уже дважды атаковали Землю. С последнего нападения прошло 50 лет, однако человечество непрерывно готовится к следующей битве с пришельцами. Международный флот отбирает одаренных детей для обучения в военной школе. Талантливый ученик Эндрю Виггин с задатками командира становится главной надеждой человечества на спасение.

Фильм снят по мотивам одноименного научно-фантастического романа Орсона Скотта Карда.

Yesterday

Великобритания, Япония, музыка, мелодрама, фэнтези, комедия, 2019

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.9

ViP Premiere, 10 апреля 19:10

Еще месяц назад Джек Малик был жалким неудачником. Он работал музыкантом на унизительных детских утренниках и свадьбах. Сегодня Джек — мировая звезда, на чьи концерты приходят десятки тысяч людей. Как так получилось? Всему виной всемирное отключение электричества, в результате которого все люди забыли о существовании The Beatles, кроме Джека. Теперь он исполняет песни легендарной четверки, выдавая их за свои собственные.

Музыкальная романтическая комедия, пропитанная любовью к творчеству The Beatles.

Облачный атлас

США, Германия, Гонконг, Сингапур, фантастика, драма, боевик, детектив, 2012

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.9

TV1000, 10 апреля 23:30

Шесть историй — шесть реинкарнаций души. События разворачиваются в разных местах и эпохах: в XIX и ХХ веках, в наши дни, ближайшем и очень далеком будущем. Разные линии повествования, переплетаясь и расходясь, рисуют картину борьбы человечества за толерантность и мир на протяжении столетий.

Захватывающая фантастическая драма с лихо закрученным сюжетом.