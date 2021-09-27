Как припарковать машину, не заплатив за парковку, и чтобы авто не эвакуировали

Как припарковать машину, не заплатив за парковку, и чтобы авто не эвакуировали

Чем больше ужесточают правила парковки, тем больше водители ищу способ схитрить — не платить штраф, и чтобы машину не эвакуировали.

Журналисты программы «Джедаи» на телеканале 2+2 разобрали пять самых популярных «советов» о парковке автомобиля.

Миф №1: Вашу машину не смогут погрузить на эвакуируют, если Вы оставили вывернутыми колеса. На самом деле манипуляция с колесами не поможет, инспекторы смогут забрать автомобиль на штрафстоянку.

Миф №2: Ваш автомобиль не заберут инспекторы, если Вы оставили его на тротуаре. В этом случае транспортное средство не эвакуируют, но точно выпишут штраф. Ведь согласно пункту 15.10 ПДД стоянка запрещается на тротуарах, кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками.

Миф №3: Вашу машину не эвакуируют, если Вы оставили ее в арке. Это тоже обманчивое суждение, ведь есть эвакуаторы, которые могут забрать машину из любого места.

Миф №4: Машину не эвакуируют, если она заведена и стоит на «аварийке». На самом деле, когда водитель находится возле автомобиля, его транспортное средство не могут забрать на штрафплощадку. Но инспектор или полицейский может попросить перепарковать машину в положенное место.

Миф №5: Штрафа и эвакуации можно избежать, если в середине автомобиля находится ребенок или животное. Инспекторы, действительно, не могут погрузить транспортное средство, поскольку есть риск нанесения психологической травмы ребенку. Но водителю не избежать штрафа за парковку в неположенном месте.

Команда «Джедаев» советует не искать способы обойти закон и рекомендует не проверять «советы» на себе. Ведь парковка в специально предназначенных местах сохранит и деньги, и нервы.