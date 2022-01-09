Как не попасть в ДТП зимой: советы от "Джедаев"

Эксклюзив 9 января 2022 21:46 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как не попасть в ДТП зимой: советы от
Как не попасть в ДТП зимой: советы от "Джедаев"
пресс-служба канала 2+2

Погодные изменения всегда провоцируют много аварий, особенно, если речь идет о гололеде. На что стоит обратить внимание водителям, чтобы не попасть в ДТП зимой, рассказали журналисты программы Джедаи на 2+2.

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Зимой коэффициент сцепления покрышек з дорожным покрытием намного хуже, поэтому тормозной путь намного дольше. В такую погоду не помогает даже хороший водительский стаж, потому что далеко не все знают, как правильно проезжать скользкие участки дороги.

Как не попасть в ДТП зимой: советы от "Джедаев" / пресс-служба канала 2+2

Одна из главных ошибок водителей во время гололеда – газовать в повороте. В снег или дождь лучше этого не делать, говорят инструкторы.

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Также важно помнить о своевременной замене резины на зимнюю. В Украине многие водители пренебрегают этим правилом, а все из-за отсутствия наказания и штрафов.

Кроме того, эксперты советуют не забывать вовремя заливать незамерзающую жидкость стеклоомывателя, дополнительно подготовить кузов к зиме и обязательно положить щетку для снега в салон, а не в багажник.

Как не попасть в ДТП зимой: советы от "Джедаев" / пресс-служба канала 2+2

Напомним,

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