Каким будет ТО в Украине в 2022 году
Министерство инфраструктуры Украины показало общественности законопроект, которым возвращается обязательный техосмотр.
В проекте закона сказано, что обязательный технический осмотр является одним из пунктов Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Автомобили, используемые в качестве такси, будут проходить техосмотр ежегодно.
Что будет, если не пройти техосмотр
В законопроекте прописан штраф для водителей, которые своевременно не прошли ТО.
Он составляет 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен).
Кому в Украине не нужно проходить ТО
- ТС передвигается со скоростью до 25 км в час,
- ТС не используется на дорогах общего пользования,
- объем двигателя ТС не превышает 125 куб см.
Технический осмотр авто был отменен в Украине в 2011 году, вернуть его собираются уже в 2022, в первую очередь для авто, которые ввозятся в страну.
Напомним,