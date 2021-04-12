Каким будет ТО в Украине в 2022 году

Министерство инфраструктуры Украины показало общественности законопроект, которым возвращается обязательный техосмотр.

В проекте закона сказано, что обязательный технический осмотр является одним из пунктов Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Сообщается, что транспортные средства, которые выезжают на дороги общего пользования, должны проходить периодические осмотры. Если речь идет о легковых ТС, где количество пассажиров ограничено 9, то ТО необходимо проходить через 4 года после регистрации, далее — раз в 2 года.

Автомобили, используемые в качестве такси, будут проходить техосмотр ежегодно.

Что будет, если не пройти техосмотр

В законопроекте прописан штраф для водителей, которые своевременно не прошли ТО.

Он составляет 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен).

Кому в Украине не нужно проходить ТО

ТС передвигается со скоростью до 25 км в час,

ТС не используется на дорогах общего пользования,

объем двигателя ТС не превышает 125 куб см.

Авторы закона надеются, что их инициатива со временем снизит уровень смертности на дорогах в результате аварий на 30%.

Технический осмотр авто был отменен в Украине в 2011 году, вернуть его собираются уже в 2022, в первую очередь для авто, которые ввозятся в страну.

Напомним,