Как получить скидку на автомобиль в салоне

24 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Как получить скидку на автомобиль в салоне
Как правильно торговаться с автодилером
pixabay.com

Автосалон – место, где тоже можно получить скидку, даже несмотря на наличие фиксированного прайс-листа.

Правильно выбирайте момент

Читайте такжеВ Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде
Максимальные скидки на авто дилеры предлагают в конце отчетных периодов, лучше всего спланировать покупку на конец года, когда многие автосалоны стремятся любой ценой выполнить план продаж, чтобы получить бонусы от производителей машин.

Но можно проверить ситуацию с ценами и в конце квартала, например.

Не бойтесь говорить о других предложениях 

Борьба за клиента – обязательный must have для менеджера по продаже авто.

Если вы скажете ему, что нашли автомобиль в другом шоу-руме с более выгодными условиями и планируете вернуться туда… Вам обязательно предложат какие-то бонусы или плюшки. Но другие предложения не должны быть взяты с полотка, придется потратить время и покататься по салонам, продающим авто.

Выбирайте машины, от которых дилер рад избавиться

Читайте такжеЧто означают буквы на коробке передач автомат
В каждом салоне есть авто, от которых дилер избавился бы в первую очередь.

Речь может идти о машинах, которые подвисли из-за необычной комплектации или непопулярного цвета. Можете поинтересоваться и насчет демонстрационных экземпляров с незначительными дефектами. Часто в салоне готовы немного скинуть цену, чтобы не заниматься устранением некритических повреждений самостоятельно.

Напомним,

Облако тегов

Лайфхаки автомобиль автоновости лайфхаки для водителей

Материалы по теме

В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде
АвтоЛеди

В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде
Что означают буквы на коробке передач автомат
АвтоЛеди

Что означают буквы на коробке передач автомат
Можно ли садиться за руль утром, употребив алкоголь накануне вечером
АвтоЛеди

Можно ли садиться за руль утром, употребив алкоголь накануне вечером
Почему в автомобиле запотевают стекла
АвтоЛеди

Почему в автомобиле запотевают стекла

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK