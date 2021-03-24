Как получить скидку на автомобиль в салоне
Автосалон – место, где тоже можно получить скидку, даже несмотря на наличие фиксированного прайс-листа.
Правильно выбирайте момент
Но можно проверить ситуацию с ценами и в конце квартала, например.
Не бойтесь говорить о других предложениях
Борьба за клиента – обязательный must have для менеджера по продаже авто.
Если вы скажете ему, что нашли автомобиль в другом шоу-руме с более выгодными условиями и планируете вернуться туда… Вам обязательно предложат какие-то бонусы или плюшки. Но другие предложения не должны быть взяты с полотка, придется потратить время и покататься по салонам, продающим авто.
Выбирайте машины, от которых дилер рад избавиться
Речь может идти о машинах, которые подвисли из-за необычной комплектации или непопулярного цвета. Можете поинтересоваться и насчет демонстрационных экземпляров с незначительными дефектами. Часто в салоне готовы немного скинуть цену, чтобы не заниматься устранением некритических повреждений самостоятельно.
Напомним,