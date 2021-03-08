KLO выпустила наклейки на авто в поддержку равенства

PR 8 марта 2021 17:45 Александр Кива
KLO выпустила наклейки на авто в поддержку равенства
KLO выпустила наклейки на авто в поддержку равенства
пресс-служба

Наклейки на авто от KLO привлекают внимание к вопросу гендерного равенства.

К международному женскому дню компания KLO выпустила наклейки на автомобили, призывающие водителей относиться друг к другу на дорогах как к равным безотносительно пола. «На дороге нет водителей и водительниц. На дороге – все равны» – написано на наклейках. На них изображены гендерно нейтральные виды обуви, в противовес широко распространенным «туфелькам».

Отмечать или не отмечать 8 марта? Конечно, отмечать. Как день равенства и солидарности, – говорит PR-директор KLO Анна Самойленко. – Сегодня стоит отдать должное достижениям и вкладу женщин и задуматься над тем, какой путь прошли женщины в отстаивании своих прав. Международный женский день – отличный повод напомнить обществу о необходимости гендерного равенства.

Наклейки можно бесплатно взять в сети АЗС KLO.

Креативную идею разработало агентство Michurin.

KLO випустила наліпки на авто у підтримку гендерної рівності

Наліпки на авто від KLO привертають увагу до питання гендерної рівності.

До міжнародного жіночого дня компанія KLO випустила наліпки на автомобілі, що закликають водіїв ставитись одне до одного на дорогах як до рівних безвідносно статі. «На дорогах немає водіїв та водійок. На дорозі – усі рівні» – написано на наліпках. На них зображені гендерно нейтральні види взуття на противагу широко розповсюдженим «туфелькам».

«Святкувати чи не святкувати 8 березня? Звичайно, святкувати. Як день рівності і солідарності, – говорить PR-директор KLO Анна Самойленко. – Сьогодні варто віддати належне досягненням і внеску жінок і замислитись над тим, який шлях здолали жінки у відстоюванні своїх прав. Міжнародний жіночий день – відмінний привід нагадати суспільству про необхідність гендерної рівності».

Наліпки можна безкоштовно взяти в мережі АЗС KLO.

Креативну ідею розробила агенція Michurin.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

 

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Киев 8 марта новости АЗС KLO

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