Натуральні антибіотики: альтернатива аптечним лікам під час бойових дій
Якщо ви захворіли, потребуєте антибіотиків, але не маєте доступу до лікарні чи аптеки, в пригоді можуть стати природні лікарські засоби.
Існують натуральні антибіотики, природного походження. На відміну від аптечних, такі засоби не мають негативного впливу на мікрофлору кишківника, але вони здатні боротися з інфекціями та підсилювати опір організму вірусам.
Екстракт насіння грейпфрута використовують частіше для профілактики.
Але і як допоміжний засіб він може згодитися. Допомогає при ГРВІ, грипі, застуді, підійде тим, хто постраждав від харчового отруєння.
Коріння ехінацеї вважається ефективним не лише проти бактерій, а й проти вірусів та грибків.
Якщо шукаєте антисептик, можна використовувати колоїдне срібло.
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