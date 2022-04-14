Натуральні антибіотики: альтернатива аптечним лікам під час бойових дій

Якщо ви захворіли, потребуєте антибіотиків, але не маєте доступу до лікарні чи аптеки, в пригоді можуть стати природні лікарські засоби.

Існують натуральні антибіотики, природного походження. На відміну від аптечних, такі засоби не мають негативного впливу на мікрофлору кишківника, але вони здатні боротися з інфекціями та підсилювати опір організму вірусам.

Найбільш популярним єВін насичений фітонцидами, які здатні знищувати патогенні мікроорганізми. Також прополіс дозволяє уповільнити їх зростання в організмі.

Екстракт насіння грейпфрута використовують частіше для профілактики.

Але і як допоміжний засіб він може згодитися. Допомогає при ГРВІ, грипі, застуді, підійде тим, хто постраждав від харчового отруєння.

Коріння ехінацеї вважається ефективним не лише проти бактерій, а й проти вірусів та грибків.

Якщо шукаєте антисептик, можна використовувати колоїдне срібло.

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