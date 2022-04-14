Натуральні антибіотики: альтернатива аптечним лікам під час бойових дій

14 апреля 2022 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Натуральні антибіотики: альтернатива аптечним лікам під час бойових дій
Натуральні антибіотики: альтернатива аптечним лікам під час бойових дій (о
freepik.com

Якщо ви захворіли, потребуєте антибіотиків, але не маєте доступу до лікарні чи аптеки, в пригоді можуть стати природні лікарські засоби.

Існують натуральні антибіотики, природного походження. На відміну від аптечних, такі засоби не мають негативного впливу на мікрофлору кишківника, але вони здатні боротися з інфекціями та підсилювати опір організму вірусам.

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Найбільш популярним є прополіс. Він насичений фітонцидами, які здатні знищувати патогенні мікроорганізми. Також прополіс дозволяє уповільнити їх зростання в організмі.

Екстракт насіння грейпфрута використовують частіше для профілактики.

Але і як допоміжний засіб він може згодитися. Допомогає при ГРВІ, грипі, застуді, підійде тим, хто постраждав від харчового отруєння.  

Коріння ехінацеї вважається ефективним не лише проти бактерій, а й проти вірусів та грибків. 

Якщо шукаєте антисептик, можна використовувати колоїдне срібло

Нагадаємо,

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