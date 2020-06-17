Магнитные бури 17 июня 2020: чего ожидать украинцам
17 июня 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 17 июня?
Магнитные бури в июнеСиноптики предупреждали нас о возникновении магнитных бурь 8 и 9 июня. Их мы уже пережили, а геомагнитная обстановка вернулась в норму. Зависимые от метеорологических условий люди могут расслабиться, до конца месяца бури не прогнозируются. Ситуация будет стабильной.
Солнечная погода 17 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,