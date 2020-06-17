Магнитные бури 17 июня 2020: чего ожидать украинцам

17 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 17 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 17 июня?

Магнитные бури в июне   

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Синоптики предупреждали нас о возникновении магнитных бурь 8 и 9 июня. Их мы уже пережили, а геомагнитная обстановка вернулась в норму. Зависимые от метеорологических условий люди могут расслабиться, до конца месяца бури не прогнозируются. Ситуация будет стабильной. 

Солнечная погода 17 июня:                                          

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;           
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Магнитные бури опасны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, у некоторых они вызывают мигрень. 

Напомним,

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магнитная буря

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