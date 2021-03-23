Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин рассказал о состоянии тяжелобольной матери
23 марта 2021 16:10
Роман Сасанчин
instagram.com/sasanchyn_official
Несколько дней назад Роман Сасанчин сообщил, что его мама в тяжелом состоянии.
коронавирусом. Женщину лечили, ей становилось легче. Однако Евдокии Петровне все же стало хуже. Сейчас она под аппаратом ИВЛ.
Парень попросил помощи у всех неравнодушных людей. Ведь лечение мамы дорогостоящее и сам он не может вытянуть финансово.
Роман Сасанчин с мамой / instagram.com/sasanchyn_official
Я не знаю, что будет дальше… Маме колят и капают все, что необходимо. Ей более-менее стало легче. Я искренне благодарю вас!
Напомним,