Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин рассказал о состоянии тяжелобольной матери

23 марта 2021 16:10 Юлия Туренко
Победитель
Роман Сасанчин
instagram.com/sasanchyn_official

Несколько дней назад Роман Сасанчин сообщил, что его мама в тяжелом состоянии.

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Победитель 10 сезона проекта "Голос країни" Роман Сасанчин рассказал, что две недели назад его мама заразилась коронавирусом. Женщину лечили, ей становилось легче. Однако Евдокии Петровне все же стало хуже. Сейчас она под аппаратом ИВЛ.

Парень попросил помощи у всех неравнодушных людей. Ведь лечение мамы дорогостоящее и сам он не может вытянуть финансово.

Роман Сасанчин с мамой / instagram.com/sasanchyn_official

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Сегодня же Роман на своей странице в Инстаграм записал новое видеообращение. Парень поблагодарил людей, которые поддержали его в этот сложный момент, и отметил, что деньги на лечение нашлись. Также он рассказал, как себя чувствует мама.

Я не знаю, что будет дальше… Маме колят и капают все, что необходимо. Ей более-менее стало легче. Я искренне благодарю вас!

Напомним,

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