Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

Ведущий СТБ и адвокат Михаил Присяжнюк призвал правоохранителей взять дело под личный контроль!

Ведущий остросоциального ток-шоу « Один за всех » на СТБ, адвокат Михаил Присяжнюк отреагировал на смертельную автокатастрофу под Киевом, в результате которой погибла почти вся семья. Ведущий записал видеообращение и рассказал о возможном наказании для подозреваемого.

Отец двоих детей признался, что очень близко воспринял новость о трагедии. 12 июля под Киевом в результате столкновения автомобиля Mercedes, под управлением пьяного водителя, с Hyundai, погибло четыре человека, в том числе двое детей. Еще одного ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за жизнь мальчика борются медики.

Ведущий записал откровенное видеообращение в социальной сети и призвал правоохранителей взять дело под личный контроль. Также Михаил отметил, что, по его мнению, лояльного наказания за вождение в нетрезвом виде быть не может. Ведь последствия оказываются фатальными.

«Я полночи не могу нормально уснуть, думаю про этих деток. Теперь уже остался один 12-летний мальчик. Какая страшная ситуация, когда ты едешь с семьей, вы шутите, улыбаетесь, смеетесь, и вдруг пьяный водитель влетает в машину и убивает почти всю семью. Не может быть лояльной ответственности за вождение в нетрезвом виде, эта ответственность должна быть максимальной! Единственное, что он сейчас может получить, верхний предел – это 10 лет. Я считаю, что суд должен быть честным и прозрачным, а подозреваемого должны однозначно взять под стражу на время досудебного следствия. Мы, в свою очередь, должны делать все, чтобы это было максимально публично, эта ситуация должна быть предана огласке. Мы должны перестать терять своих людей»,- поделился Михаил Присяжнюк.

Кроме того, сегодня стало известно, что водителя арестовали на 60 суток и отправили в СИЗО без права внесения залога.