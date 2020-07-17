Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

17 июля 2020 12:30 Александр Кива
Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк отреагировал на смертельное ДТП под Киевом
Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк

Ведущий СТБ и адвокат Михаил Присяжнюк призвал правоохранителей взять дело под личный контроль!

Читайте такжеНевероятная правда о звездах: как домашние питомцы артистов помогают избежать одиночества
Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ, адвокат Михаил Присяжнюк отреагировал на смертельную автокатастрофу под Киевом, в результате которой погибла почти вся семья. Ведущий записал видеообращение и рассказал о возможном наказании для подозреваемого.

Отец двоих детей признался, что очень близко воспринял новость о трагедии. 12 июля под Киевом в результате столкновения автомобиля Mercedes, под управлением пьяного водителя, с Hyundai, погибло четыре человека, в том числе двое детей.  Еще одного ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за жизнь мальчика борются медики.

Ведущий записал откровенное видеообращение в социальной сети и призвал правоохранителей взять дело под личный контроль. Также Михаил отметил, что, по его мнению, лояльного наказания за вождение в нетрезвом виде быть не может. Ведь последствия оказываются фатальными.

«Я полночи не могу нормально уснуть, думаю про этих деток. Теперь уже остался один 12-летний мальчик. Какая страшная ситуация, когда ты едешь с семьей, вы шутите, улыбаетесь, смеетесь, и вдруг пьяный водитель влетает в машину и убивает почти всю семью. Не может быть лояльной ответственности за вождение в нетрезвом виде, эта ответственность должна быть максимальной! Единственное, что он сейчас может получить, верхний предел – это 10 лет. Я считаю, что суд должен быть честным и прозрачным, а подозреваемого должны однозначно взять под стражу на время досудебного следствия. Мы, в свою очередь, должны делать все, чтобы это было максимально публично, эта ситуация должна быть предана огласке. Мы должны перестать терять своих людей»,- поделился Михаил Присяжнюк.

Кроме того, сегодня стало известно, что водителя арестовали на 60 суток и отправили в СИЗО без права внесения залога.

Облако тегов

ДТП СТБ Один за всех Киев Михаил Присяжнюк

Материалы по теме

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
Телешоу

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
10 фактов об исторической саге по роману Анатолия Димарова І будуть люди
Анонсы на ТВ

10 фактов об исторической саге по роману Анатолия Димарова І будуть люди
МастерШеф. Профессионалы-2: участники продемонстрируют все свое мастерство ради победы в шоу
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-2: участники продемонстрируют все свое мастерство ради победы в шоу
Наречена для тата-3: две пары сделали решающий выбор и озвучили судьбоносное решение
Новости

Наречена для тата-3: две пары сделали решающий выбор и озвучили судьбоносное решение

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK