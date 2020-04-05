Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
В воскресенье, 5 апреля, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел восьмой выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».
Сергея же такие обвинения возмущают. Мужчина уверяет, что не поднимал руку на Марию. Более того, именно ее он обвиняет во всех своих бедах – Сергей утверждает, что Мария запрещает ему видеться с сыном, а также открыла против него настоящую информационную войну, и теперь у него проблемы с бизнесом.
Кто в запутанном любовном треугольнике говорит правду? И с кем лучше остаться 3-летнему Матвею?
Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.