Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

В воскресенье, 5 апреля, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел восьмой выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

33-летней Марии не единожды приходилось спасать себя и 3-летнего сына от бывшего мужа-тирана Сергея. Женщина терпела издевательства и побои, теперь же она скрывается от экс-супруга, чтобы не остаться калекой и не лишиться сына.

Сергея же такие обвинения возмущают. Мужчина уверяет, что не поднимал руку на Марию. Более того, именно ее он обвиняет во всех своих бедах – Сергей утверждает, что Мария запрещает ему видеться с сыном, а также открыла против него настоящую информационную войну, и теперь у него проблемы с бизнесом.

Кто в запутанном любовном треугольнике говорит правду? И с кем лучше остаться 3-летнему Матвею?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.