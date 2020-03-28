Один за всех: жестокий ревнивец или жертва измен – на ток-шоу разберутся в семейной драме

28 марта 2020 22:30 Юлия Крутиева
Один за всех: жестокий ревнивец или жертва измен – на ток-шоу разберутся в семейной драме
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участницы реалити учили Виталия Козловского шить трусы
В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – Виктория систематично терпит жестокие издевательства супруга, а вот мужчина уверяет, что это ему приходится терпеть – измены возлюбленной.  Пока взрослые разбираются, в эпицентре конфликтов страдают их маленькие дети…

26-летнюю Викторию связывали и резали ножом, за ней устраивали слежку, забирали ключ от квартиры и телефон. Так над матерью 4-х детей издевался… любимый мужчина, который пытался выбить из нее признания в изменах. Олега не остановил даже тот факт, что девушка находилась на 8-м месяце беременности!

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020) / кадр из программы
Супруг уверяет, что его подозрения не беспочвенные – он установил слежку за женой и даже знает имена ее любовников.

Читайте такжеСолист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом и попал в реанимацию
Почему Виктория терпит издевательства мужа – она жертва ревнивца или ей нравятся такие жестокие любовные игры? Готовы ли супруги к правде, которую откроет детектор лжи? И какое будущее ожидает семью? Смотрите в воскресенье, 29 марта, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Телешоу

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Один за всех: жестокий ревнивец или жертва измен – на ток-шоу разберутся в семейной драме
Анонсы на ТВ

Один за всех: жестокий ревнивец или жертва измен – на ток-шоу разберутся в семейной драме

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK