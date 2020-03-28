Один за всех: жестокий ревнивец или жертва измен – на ток-шоу разберутся в семейной драме

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – Виктория систематично терпит жестокие издевательства супруга, а вот мужчина уверяет, что это ему приходится терпеть – измены возлюбленной. Пока взрослые разбираются, в эпицентре конфликтов страдают их маленькие дети…

26-летнюю Викторию связывали и резали ножом, за ней устраивали слежку, забирали ключ от квартиры и телефон. Так над матерью 4-х детей издевался… любимый мужчина, который пытался выбить из нее признания в изменах. Олега не остановил даже тот факт, что девушка находилась на 8-м месяце беременности!

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020) / кадр из программы

Супруг уверяет, что его подозрения не беспочвенные – он установил слежку за женой и даже знает имена ее любовников.

Почему Виктория терпит издевательства мужа – она жертва ревнивца или ей нравятся такие жестокие любовные игры? Готовы ли супруги к правде, которую откроет детектор лжи? И какое будущее ожидает семью? Смотрите в воскресенье, 29 марта, в 20:00 на СТБ!

Напомним,