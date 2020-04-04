Один за всех: жестокий тиран или примерный отец – вся правда любовного треугольника

4 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Один за всех: жестокий тиран или примерный отец – вся правда любовного треугольника
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
кадр из программы

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

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В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – Мария уверяет, что нуждается в защите от жестокого экс-супруга, Сергей же уверяет в обратном – экс-возлюбленная не только рушит его бизнес, но и запрещает видеться с маленьким сыном! 

За помощью обратилась 33-летняя Мария. Не единожды ей приходилось спасать себя и 3-летнего сына от бывшего мужа-тирана Сергея. Женщина терпела издевательства и побои 36-летнего бизнесмена, теперь же она скрывается от экс-супруга, чтобы не остаться калекой и не лишиться сына. 

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Сергея же такие обвинения возмущают. Мужчина уверяет, что не поднимал руку на Марию. Более того, именно ее он обвиняет во всех своих бедах – Сергей утверждает, что Мария запрещает ему видеться с сыном, а также открыла против него настоящую информационную войну, и теперь у него проблемы с бизнесом. Новая возлюбленная Сергея уверена, что его бывшая жена мстит ему из ревности.

Кто в запутанном любовном треугольнике говорит правду? И с кем 3-летний Матвей будет в безопасности? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование

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