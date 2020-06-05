Невероятная правда о звездах: как домашние питомцы артистов помогают избежать одиночества

5 июня 2020 21:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: как домашние питомцы артистов помогают избежать одиночества
Невероятная правда о звездах: как домашние питомцы артистов помогают избежать одиночества

В субботу, 6 июня, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Домашние питомцы порой становятся не только членами семьи, но и настоящими спасителями! Как питомцы самых известных селебрити украинского и голливудского шоу-бизнеса повлияли на их судьбу? Откровения Камалии, Джорджа Клуни и других!

Звезды, которые хотели бы родиться в другом теле. Неожиданная правда Бориса Апреля, дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли и остальных.

Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ! 

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