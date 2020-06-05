Невероятная правда о звездах: как домашние питомцы артистов помогают избежать одиночества
В субботу, 6 июня, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».
Домашние питомцы порой становятся не только членами семьи, но и настоящими спасителями! Как питомцы самых известных селебрити украинского и голливудского шоу-бизнеса повлияли на их судьбу? Откровения Камалии, Джорджа Клуни и других!
Звезды, которые хотели бы родиться в другом теле. Неожиданная правда Бориса Апреля, дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли и остальных.
Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!