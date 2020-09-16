Мир наизнанку-12: Дмитрию Комарову удалось найти женщину с "ногами-лотосами" размером не более 9 см

Сегодня, 16 сентября, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет один из самых эксклюзивных выпусков тревел-шоу «Мир наизнанку».

Ведущему Дмитрию Комарову во время китайской экспедиции удалось найти и записать интервью с последними обладательницами «ножек-лотосов». Сегодня это 80-летние женщины со стопами размером с 7-9 сантиметров, которые в детстве прошли болезненный обряд бинтования ног.

В Китае женщины с ногами-лотосами носили особенную обувь - традиционные туфли-лотосы.

Самое страшное, что «ноги-лотосы» - это не редкое явление. Абсолютно во всем Китае около тысячи лет так страдали все женщины, - поделился шокирующими впечатлениями ведущий. - Если ты девушка, тебе ломают пальцы, потому что стандарты красоты того времени говорили, что ты не выйдешь замуж.

Мир наизнанку-12: Дмитрию Комарову удалось найти женщину с "ногами-лотосами" размером не более 9 см / пресс-служба канала 1+1

В Китае команде «Мира наизнанку» удалось пообщаться с женщинами, которые прошли через ужасные муки, чтобы уменьшить свою ногу до таких размеров. Они расскажут Дмитрию Комарову, что чувствовали в детстве во время этого обряда, а также эксклюзивно покажут, как без повязок и туфель выглядит их нога, которая тысячелетиями считалась эталоном красоты в Китае.

Кроме того, в новой серии Дмитрий Комаров проверит на себе традиционный китайский ритуал и сам попробует походить с забинтованными ногами.

Мир наизнанку-12: Дмитрию Комарову удалось найти женщину с "ногами-лотосами" размером не более 9 см / пресс-служба канала 1+1

Напомним,