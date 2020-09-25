Кохання на виживання-4: участник реалити ударил девушку в голову с ноги

Эксклюзив 25 сентября 2020 13:30 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участник реалити ударил девушку в голову с ноги
Кохання на виживання-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020)
пресс-служба Нового канала

Ведущий реалити "Кохання на виживання" Олег Кензов устроил паре боевое испытание.

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Что только ни приходилось делать Насте и Илье – участникам шоу «Кохання на виживання» (Новый канал), чтобы проверить свои чувства. Грести по Амазонке несколько километров в изнуряющую жару, убираться в трущобах и даже пройти болезненные испытания в перуанском племени. Но Олег Кензов придумал им новую проверку – пара должны была освоить капоэйру – бразильское боевое искусство.

Показалось, что это будет легкое испытание, – говорит Илья. – Тем более, в детстве я же ходил на дзюдо, плаванье, бои без правил. Даже четыре года качался в тренажерном зале. Что, не смогу капоэйру освоить? Смогу! Сначала было весело тренироваться, а потом стало тяжело. Тренер показывал мне движения, но у меня отключился мозг. Не понимал, как и чем махать.

Кохання на виживання-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020) / пресс-служба Нового канала

Когда же Илью поставили в пару с его девушкой Настей, он зарядил ей в голову с ноги.

Нога прошла по касательной, – вспоминает парень, – не прибил же. Извинился и продолжили тренировку.

Кохання на виживання-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020) / пресс-служба Нового канала

Вечером ребята представили строгому ведущему результаты своей тренировки.

Когда моя дочь первый раз пришла с уроков брейк-данса, показывала что-то похожее, – смеется Олег Кензов. – Капоэристы из них, мягко говоря, не очень. Мне их танец не понравился, но очень понравилось отношение друг к другу на этом испытании.

Путешествие в Перу сплотило пару. А как оно закончится для других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,

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