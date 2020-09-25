Кохання на виживання-4: участник реалити ударил девушку в голову с ноги
Ведущий реалити "Кохання на виживання" Олег Кензов устроил паре боевое испытание.
Показалось, что это будет легкое испытание, – говорит Илья. – Тем более, в детстве я же ходил на дзюдо, плаванье, бои без правил. Даже четыре года качался в тренажерном зале. Что, не смогу капоэйру освоить? Смогу! Сначала было весело тренироваться, а потом стало тяжело. Тренер показывал мне движения, но у меня отключился мозг. Не понимал, как и чем махать.
Когда же Илью поставили в пару с его девушкой Настей, он зарядил ей в голову с ноги.
Нога прошла по касательной, – вспоминает парень, – не прибил же. Извинился и продолжили тренировку.
Вечером ребята представили строгому ведущему результаты своей тренировки.
Когда моя дочь первый раз пришла с уроков брейк-данса, показывала что-то похожее, – смеется Олег Кензов. – Капоэристы из них, мягко говоря, не очень. Мне их танец не понравился, но очень понравилось отношение друг к другу на этом испытании.
Путешествие в Перу сплотило пару. А как оно закончится для других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,